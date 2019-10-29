Сотрудника НБУ подозревают в вымогательстве $50 тыс. взятки

Правоохранители задержали сотрудника Национального банка по подозрению в вымогательстве 50 тыс. долларов взятки.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры, передают Українськi Новини.

Досудебное расследование установило, что указанную сумму специалист НБУ потребовал от директора пункта по обмену валют за содействие в получении бессрочной генеральной лицензии НБУ на осуществление валютных операций.

Прокуратура задержала мужчину возле здания НБУ в момент передачи ему 40 тыс. долларов.

Правоохранители готовят ему сообщение о подозрение по ч. 1 ст. 15, ч. 4 ст. 190 (покушение на мошенническое завладение чужим имуществом, совершенное в особо крупных размерах) Уголовного кодекса.

А в пресс-службе НБУ заявили, что задержанный по подозрению в вымогательстве 50 тыс. долларов взятки сотрудник Национального банка не занимает руководящих должностей и работает в департаменте, отвечающим за хозяйственное обеспечение деятельности НБУ.

"Задержанный не является работником структурного подразделения, которое осуществляет выдачу лицензий на осуществление валютных операций. Он занимает неруководящую должность и работает в департаменте, который отвечает за хозяйственное обеспечение деятельности НБУ", - говорится в сообщении.

Национальный банк также сообщает, что решение НБУ о выдаче лицензий принимаются коллегиальным органом на основании выводов ряда департаментов, что делает невозможным влияние одного человека на процесс принятия таких решений.

НБУ планирует провести внутреннюю проверку и заявляет о готовности всячески содействовать проведению следственных действий правоохранителей.

Как сообщали Українськi Новини, руководителя полиции в Ровенской области подозревают в получении почти 40 тыс. гривен взятки.

Тем временем премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что сегодня коррупция в Украине на самом высоком уровне уже отсутствует. А Рада приняла новый законопроект о доносах на коррупционеров за вознаграждение.