В Николаевской области задержали руководителя Службы автомобильных дорог на взятке в $90 тыс

Национальное антикоррупционное бюро под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) задержало руководителя Службы автомобильных дорог в Николаевской области при получении взятки в 90 тысяч долларов.

Об этом говорится в сообщении на странице НАБУ в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

При задержании правоохранители выяснили, что полученные 90 тысяч оказались вторым траншем предлагаемой ему взятки. Ее общий размер составлял более 2,5 млн гривен. Предварительно действия чиновника квалифицированы по ч.4 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса.

На данный момент правоохранители решают вопрос о сообщении задержанному о подозрении и об избрании меры пресечения.

Как сообщали Українськi Новини, ранее правоохранители задержали исполняющего обязанности директора юридического департамента Министерства энергетики и угольной промышленности по подозрению в получении взятки в размере 1 тыс. долларов.

В августе НАБУ открыло уголовное производство по факту возможного предложения 20 млн долларов в качестве взятки главе Офиса Президента Андрею Богдану.