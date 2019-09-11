В Николаевской области задержали руководителя Службы автомобильных дорог на взятке в $90 тыс

Национальное антикоррупционное бюро под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) задержало руководителя Службы автомобильных дорог в Николаевской области при получении взятки в 90 тысяч долларов.\r\nОб этом говорится в сообщении на странице НАБУ в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\nПри задержании правоохранители выяснили, что полученные 90 тысяч оказались вторым траншем предлагаемой ему взятки. Ее общий размер составлял более 2,5 млн гривен. Предварительно действия чиновника квалифицированы по ч.4 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса.\r\nНа данный момент правоохранители решают вопрос о сообщении задержанному о подозрении и об избрании меры пресечения.\r\nКак сообщали Українськi Новини, ранее правоохранители задержали исполняющего обязанности директора юридического департамента Министерства энергетики и угольной промышленности по подозрению в получении взятки в размере 1 тыс. долларов.\r\nВ августе НАБУ открыло уголовное производство по факту возможного предложения 20 млн долларов в качестве взятки главе Офиса Президента Андрею Богдану.