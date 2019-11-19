Чому подорожчає опалення: експерт дав прогноз на новий рік

Після того, як Кабмін скасував обмеження на зростання тарифів на опалення і гарячу воду, українцям слід очікувати подорожчання комунальних послуг у новому році та ретельно перевіряти кожен градус, щоб не переплачувати. Про це повідомляє "Сьогодні" з посиланням на директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка.

"Для того верхня межа і була скасована, щоб дати можливість тарифами підвищуватися. Зростання може бути суттєвим, оскільки накопичилася величезна кількість боргів. І "Нафтогаз", і теплокомуненерго, можливо, хочуть покривати ці борги за рахунок підвищення цінового навантаження на тих, хто платить за теплову енергію". – сказав експерт.

На його думку, непрозорі розрахунки між учасниками ринку і створюють головні проблеми з тарифами. Через складну систему розрахунків між ними борги з комуналки тільки збільшуються.

"Проблема ж у чому? Так і не налагодилася система платежів – борги ростуть... Залишилася вся ця складна система розрахунків між "Нафтогазом", облгазом, теплокомуненерго, у тому числі через добові баланси. Завдання за розрахунками за тепло не вирішено прозоро. Раз не вирішено, значить тарифи будуть підвищуватися, і борги будуть рости, і буде погіршуватися економічний стан підприємств галузі", – зазначив Омельченко.

Як повідомляли Українські Новини, у Новояворівську та Новому Роздолі Львівської області не включили опалення, хоча Кабмін зобов'язав "Нафтогаз" вирішити проблему до 18 листопада. Рахунки компанії, яка керує місцевими теплоцентралями, заарештовані у справі про розкрадання на поставках газу. Зараз ТЕЦ цілодобово охороняє поліція.

Через високі тарифи на комуналку корисно знати, чому важливо кожні чотири роки повіряти лічильники і як це впливає на платіжки.