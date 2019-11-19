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19 листопада 2019, вівторок, 06:02 12
Економіка 2019-11-19T07:15:01+02:00
Українські Новини
Чому подорожчає опалення: експерт дав прогноз на новий рік

Чому подорожчає опалення: експерт дав прогноз на новий рік

Підвищення тарифів на тепло, Ціни на газ, Тарифи на опалення, Тарифи на гарячу воду, Борги за опалення, Тарифи на теплопостачання, ціна на опалення

Після того, як Кабмін скасував обмеження на зростання тарифів на опалення і гарячу воду, українцям слід очікувати подорожчання комунальних послуг у новому році та ретельно перевіряти кожен градус, щоб не переплачувати. Про це повідомляє "Сьогодні" з посиланням на директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка.

"Для того верхня межа і була скасована, щоб дати можливість тарифами підвищуватися. Зростання може бути суттєвим, оскільки накопичилася величезна кількість боргів. І "Нафтогаз", і теплокомуненерго, можливо, хочуть покривати ці борги за рахунок підвищення цінового навантаження на тих, хто платить за теплову енергію". – сказав експерт.

На його думку, непрозорі розрахунки між учасниками ринку і створюють головні проблеми з тарифами. Через складну систему розрахунків між ними борги з комуналки тільки збільшуються.

"Проблема ж у чому? Так і не налагодилася система платежів – борги ростуть... Залишилася вся ця складна система розрахунків між "Нафтогазом", облгазом, теплокомуненерго, у тому числі через добові баланси. Завдання за розрахунками за тепло не вирішено прозоро. Раз не вирішено, значить тарифи будуть підвищуватися, і борги будуть рости, і буде погіршуватися економічний стан підприємств галузі", – зазначив Омельченко.

Як повідомляли Українські Новини, у Новояворівську та Новому Роздолі Львівської області не включили опалення, хоча Кабмін зобов'язав "Нафтогаз" вирішити проблему до 18 листопада. Рахунки компанії, яка керує місцевими теплоцентралями, заарештовані у справі про розкрадання на поставках газу. Зараз ТЕЦ цілодобово охороняє поліція.

Через високі тарифи на комуналку корисно знати, чому важливо кожні чотири роки повіряти лічильники і як це впливає на платіжки.

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