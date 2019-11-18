В Австралії аномальний град розміром з куряче яйце залишив місто без електрики

На північному сході Австралії, де в жовтні через лісові пожежі загинуло сотні коал, випав град розміром з куряче яйце. Відповідні фото і відео наслідків стихії миттєво користувачі опублікували в мережі.

Через обрив проводів у штаті Квінсленд без електрики залишилися майже 20 тисяч будинків, град розбив скло автомобілів, будинків і підприємств. Більше інших постраждали жителі району Саншайн-Кост на півдні штату.

Град супроводжувався сильною грозою і ураганним вітром.

From fire to this! Southeast Queensland. This was the storm we endured this afternoon. pic.twitter.com/QkaxEuZlZQ — Laureen Maschek 👩🏻‍🚀❤️ (@LaureenMaschek) 17 ноября 2019 г.

Як повідомляли Українські Новини, в Італії через град розміром з апельсин в лікарню потрапили 18 осіб. У липні в жаркій Мексиці випало 1,5 метра граду.

Нагадаємо, синоптики попередили про те, що в Україну йде активний атмосферний фронт, оголошено штормове попередження.

Тим часом в Австралії пройшов найсильніший за 20 років снігопад, в заметах якого скакала кенгуру.