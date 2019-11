В Австралії аномальний град розміром з куряче яйце залишив місто без електрики

Через обрив проводів у штаті Квінсленд без електрики залишилися майже 20 тисяч будинків, град розбив скло автомобілів, будинків і підприємств. Більше інших постраждали жителі району Саншайн-Кост на півдні штату.

Град супроводжувався сильною грозою і ураганним вітром.

From fire to this! Southeast Queensland. This was the storm we endured this afternoon. pic.twitter.com/QkaxEuZlZQ