підписатися на розсилку
24.1 24.4
26.4 26.9
˟
18 листопада 2019, понеділок, 20:01 28
Австралія 2019-11-18T22:15:02+02:00
Українські Новини
В Австралії аномальний град розміром з куряче яйце залишив місто без електрики

В Австралії аномальний град розміром з куряче яйце залишив місто без електрики

Погода, Непогода, Град, Австралія
Дірки від граду. Фото: Twitter/gemmadonahoe
Дірки від граду. Фото: Twitter/gemmadonahoe

На північному сході Австралії, де в жовтні через лісові пожежі загинуло сотні коал, випав град розміром з куряче яйце. Відповідні фото і відео наслідків стихії миттєво користувачі опублікували в мережі.

Через обрив проводів у штаті Квінсленд без електрики залишилися майже 20 тисяч будинків, град розбив скло автомобілів, будинків і підприємств. Більше інших постраждали жителі району Саншайн-Кост на півдні штату.

Град супроводжувався сильною грозою і ураганним вітром.

 

Як повідомляли Українські Новини, в Італії через град розміром з апельсин в лікарню потрапили 18 осіб. У липні в жаркій Мексиці випало 1,5 метра граду.

Нагадаємо, синоптики попередили про те, що в Україну йде активний атмосферний фронт, оголошено штормове попередження.

Тим часом в Австралії пройшов найсильніший за 20 років снігопад, в заметах якого скакала кенгуру.

Більше новин про: Погода Непогода Град Австралія

Архів
Новини
Постраждала собака. Фото: Олена Голубнича
Директор Хмельницького держархіву 1,5 км тягнув по дорозі прив'язаного до авто собаку 22:15
У Парижі офіційно ввели заборону на циркових тварин 21:55
Андрій Богдан. Фото: pravda.com.ua
Богдан незаконно отримав держохорону і номери прикриття, - ЗМІ 21:37
Крім Ляшка судимість світить і його охоронцеві - Герус 21:03
СБУ викрила підприємство в нелегальному видобутку вугілля на 8 млн гривень у Донецькій області 21:00
більше новин
Не вистачає потужностей: Рябошапка про кримінальні справи проти Ахметова і Коломойського 17:15
Прокуратура попросила заарештувати Ляшка без альтернативи застави 13:53
Лукашенко буде балотуватися в президенти Білорусі в 2020 році 16:45
Прокуратура маніпулює документами в справі "Роттердам+", - адвокат 11:49
Більшість українців не підтримує легалізацію азартних ігор, - опитування Рейтинг 11:11
більше новин
Не вистачає потужностей: Рябошапка про кримінальні справи проти Ахметова і Коломойського 17:15
Все майно Дубневича заарештовано 11:10 Оновлено
Журналіст запропонував назвати інквізитором посаду уповноваженого уряду зі стандартів новин 14:23
Українцям час діставати пуховики: з нового тижня в Україну прийдуть заморозки 13:16 Карта
Суд призначив лінгвістичну експертизу промови Порошенка на РНБО 12:50
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok