В Украину идет активный атмосферный фронт: объявлено штормовое предупреждение

В связи с перемещением активного атмосферного фронта из Центральной Европы в западных, северных и Винницкой областях 13-14 августа ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м\/с. Также в четверг температура в Украине резко снизится. \r\nОб этом сообщил Гидрометцентр Украины в метеорологическом предупреждении, передают Українські Новини.\r\nВ сообщении указано, что в связи с резким ухудшеним погодых условий в Украине объявили второй уровень опасности (желтый) днем 13 августа. \r\nКарта: Метеопост\r\n"В течение суток 14 августа на западе страны значительные дожди, в отдельных районах шквалы 25-28 м\/с (II уровень опасности (оранжевый)", - сказано в сообщении.\r\n\r\nВ четверг, 14 августа в западных областях ожидается резкое снижение дневной температуры до 20-25 ° (на 5-10 °).\r\n\r\nТакже 13 августа во Полтавской, Черкасской, Харьковской, Винницкой и Ивано-Франковской областях сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Украину идет аномальная жара до +36 и атмосферные фронты: прогноз погоды на неделю.\r\nТакже синоптик рассказал, каким будет бархатный сезон и бабье лето в Украине.