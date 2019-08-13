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13 августа 2019, вторник, 06:30 130 Карта
Жизнь 2019-08-13T06:30:02+03:00
Українські Новини
В Украину идет активный атмосферный фронт: объявлено штормовое предупреждение

В Украину идет активный атмосферный фронт: объявлено штормовое предупреждение

Непогода Фото: Информ-UA
Непогода Фото: Информ-UA

В связи с перемещением активного атмосферного фронта из Центральной Европы в западных, северных и Винницкой областях 13-14 августа ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с. Также в четверг температура в Украине резко снизится. 

Об этом сообщил Гидрометцентр Украины в метеорологическом предупреждении, передают Українські Новини.

В сообщении указано, что в связи с резким ухудшеним погодых условий в Украине объявили второй уровень опасности (желтый) днем ​​13 августа. 

Карта: Метеопост

"В течение суток 14 августа на западе страны значительные дожди, в отдельных районах шквалы 25-28 м/с (II уровень опасности (оранжевый)", - сказано в сообщении.

В четверг, 14 августа в западных областях ожидается резкое снижение дневной температуры до 20-25 ° (на 5-10 °).

Также 13 августа во Полтавской, Черкасской, Харьковской, Винницкой и Ивано-Франковской областях сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Как сообщали Українські Новини, в Украину идет аномальная жара до +36 и атмосферные фронты: прогноз погоды на неделю.

Также синоптик рассказал, каким будет бархатный сезон и бабье лето в Украине.

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