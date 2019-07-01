В Мексике город Гвадалахара с пятимиллионным населением покрылся толстым слоем льда после сильного града. Толщина льда достигает местами до 1,5 метра. Об этом сообщает BBC.



Шторм разразился очень быстро, между 01:50 и 02:10 по местному времени, когда температура воздуха внезапно упала с +22 ° C до +14 ° C. В городе температура была более чем +30 градусов.

Последствия сильного града в Мексике. REUTERS/Fernando Carranzа

Власти заявляют, что 200 домов были повреждены, десятки автомобилей были сметены в городе и прилегающих районах. Губернатор штата Энрике Альфаро назвал это невероятным, сообщает агентство AFP.

Последствия сильного града в Мексике. REUTERS/Fernando Carranza

"Тогда мы спрашиваем себя, является ли изменение климата реальным. Это никогда ранее не встречавшиеся природные явления", - сказал он.

Местные чиновники также сообщили о наводнениях и упавших деревьях, но никто, как полагают, не пострадал.



Град образуется, когда теплый влажный воздух с поверхности поднимается вверх, образуя ливни и штормы. Повышение температуры даже летом может значительно опускаться ниже 0 ° С, и поэтому образуются ледяные кристаллы вместе с так называемой "переохлажденной водой", которая затем перерастает в гранулы льда.



В более теплые периоды года, например, в Гвадалахаре, где в июне максимальная температура составляет около 31-32 ° С, появляется больше влаги, что способствует образованию града.



Напомним, Гидрометеорологический центр предупредил о жаре в +37 градусов и грозах на вторник.



Ранее в Украине весь июнь сопровождалась невыносимая жара, которая спала благодаря холодному фронту с грозами.













