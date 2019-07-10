подписаться на рассылку
25.5 25.9
28.4 29.1
˟
10 июля 2019, среда, 22:23 909
Европа 2019-07-11T00:15:01+03:00
Українські Новини
В Италии из-за града размером с апельсин в больницу попали 18 человек

В Италии из-за града размером с апельсин в больницу попали 18 человек

Град в Италии. Фото: ansa.it
Град в Италии. Фото: ansa.it

В центральной Италии в районе побережья Адриатического моря выпал град размером с апельсин.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство ANSA.

Град выпал в коммуне Пескара, в регионе Абруццо. Из-за ран, нанесенных огромными градинами, 18 человек оказались в больничном отделе неотложной помощи. В больнице оказалась и беременная женщина с ранениями лица и головы.

Сообщается, что пострадавшие получили ушибы головы и раны, им накладывают швы.

В одной из больниц Пескары при этом из-за непогоды сложилась критическая ситуация, так как водой залило первый этаж, из-за чего все операционные были вынуждены прекратить работу.

Также водой залило парковочную площадку с около двумя десятками автомобилей сотрудников больницы. Сообщается, что уровень воды на площадке сейчас составляет 2 метра.

Кроме того, град нанес серьезный ущерб и самому городу Пескара: повреждены автомобили, выбиты стекла в окнах, пробиты крыши домов.

От непогоды сейчас страдают северный регион Эмилия-Романья, центральный Абруццо и область Марке.

Как сообщалось, на севере Италии пронесся ураган, который с корнями вырывал деревья, уничтожил десятки автомобилей и нанес ущерб приморским городкам.

Метеорологи объясняют увеличение экстремальных погодных явлений в Италии в это время года потерей природной защиты, которую придавал Азорский антициклон.

Как сообщали Українаські Новини, в Мексике выпало 1,5 метра града.

11 июля грозы и дожди продолжат атаковать Украину, местами похолодает до +2.

Больше новостей о: Италия Непогода Град

Архив
Новости
Верховный Суд признал законным штраф для "Киевхлеб" за торт похожий на Roshen 23:55
Гражданин Турции, обвиняемый в убийстве. Фото: Нацполиция
В Украине задержали турка, убившего профессора университета 23:34
Меркель рассказала о своем самочувствии после очередного нападения дрожи 23:19
Филарет похвалил пропагандистский канал "Россия 24", который не переврал его интервью 22:54
В Италии из-за града размером с апельсин в больницу попали 18 человек 22:23
больше новостей
Циклон Pirmin и антициклон Winnie усилят прохладу: синоптик рассказала, когда изменится погода 06:00 Карта
Российский военный корабль зашел в закрытый район проведения стрельб на "Си Бриз-2019" 11:27
Люди нагадили: Зеленский поспорил с главой Борисполя, откуда в очищенном озере фекалии 14:17
Прицеп упал на голову водителю фуры на проспекте Победы в Киеве 10:53
Зеленский со скандалом выгоняет Ярослава Годунка. Скриншот: 112
Иди гуляй - Зеленский со скандалом выгнал секретаря Бориспольского горсовета со встречи 12:56
больше новостей
Зеленский назначил человека из орбиты Коломойского членом Нацсовета по телевидению и радио 16:37
Нацполиция должна расследовать незаконное прекращение Трубой полномочий РГК при ДБР, - глава Совета общественного контроля Болдин 11:43
Труба нарушает антикоррупционное законодательство, - уволенный сотрудник ГБР 14:27 Документ
В УПЦ пояснили, почему Элладская православная церковь не будет рассматривать "украинский вопрос" на соборе 14:32
Испытания бракованных бронежилетов. Скриншот видео.
ГБР опубликовало разговоры в Минобороны о закупке бракованных бронежилетов для армии 14:34
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok