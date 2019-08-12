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12 августа 2019, понедельник, 21:04 69
Австралия 2019-08-12T21:05:33+03:00
Українські Новини
Видео дня: в Австралии, где прошел сильнейший за 20 лет снегопад, запечатлели скачущих по сугробам кенгуру

Видео дня: в Австралии, где прошел сильнейший за 20 лет снегопад, запечатлели скачущих по сугробам кенгуру

В августе южную часть Австралии охватил самый крупный снегопад за последние 20 лет. Осадки сопровождаются сильным ветром. Об этом сообщает портал Weather.

Так, сообщается, что власти штатов Виктория и Южный Уэльс попросили местных жителей не пользоваться личным транспортом.

Кроме того, один из городов полностью оказался отрезан от дорожного сообщения, в общей сложности спасателям пришлось эвакуировать около 30 человек. В последний раз масштабный снегопад в Австралии произошел в 2015 году.

Также в сети было опубликовано забавное видео, как кенгуру скачут по заснеженной местности.

Отмечается, что в результате непогоды в Австралии погибла женщина в результате падения на нее дерева. Еще несколько человек получили ранения. На данный момент в больнице находится мужчина и двое детей 4 и 5 лет.

Как сообщали Українські Новини, пока в Украине лето, в Австралии полным ходом идет зима и страну охватили сильные снегопады.

Тем временем летом в Мексике выпало 1,5 метра снега. Температура воздуха в пятимиллионном городе Гвадалахара опустилась с +22° C до +14 ° C.

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