Видео дня: в Австралии, где прошел сильнейший за 20 лет снегопад, запечатлели скачущих по сугробам кенгуру

Так, сообщается, что власти штатов Виктория и Южный Уэльс попросили местных жителей не пользоваться личным транспортом.

Кроме того, один из городов полностью оказался отрезан от дорожного сообщения, в общей сложности спасателям пришлось эвакуировать около 30 человек. В последний раз масштабный снегопад в Австралии произошел в 2015 году.

Также в сети было опубликовано забавное видео, как кенгуру скачут по заснеженной местности.

Not something you see every day - kangaroos hopping through the snow in New South Wales, Australia. pic.twitter.com/tKJzIhXJKA