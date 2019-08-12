Видео дня: в Австралии, где прошел сильнейший за 20 лет снегопад, запечатлели скачущих по сугробам кенгуру

В августе южную часть Австралии охватил самый крупный снегопад за последние 20 лет. Осадки сопровождаются сильным ветром. Об этом сообщает портал Weather.\r\nТак, сообщается, что власти штатов Виктория и Южный Уэльс попросили местных жителей не пользоваться личным транспортом.\r\nКроме того, один из городов полностью оказался отрезан от дорожного сообщения, в общей сложности спасателям пришлось эвакуировать около 30 человек. В последний раз масштабный снегопад в Австралии произошел в 2015 году.\r\nТакже в сети было опубликовано забавное видео, как кенгуру скачут по заснеженной местности.\r\n\r\nNot something you see every day - kangaroos hopping through the snow in New South Wales, Australia. pic.twitter.com\/tKJzIhXJKA\r\n— RTÉ News (@rtenews) August 12, 2019\r\n\r\n\r\n\r\nОтмечается, что в результате непогоды в Австралии погибла женщина в результате падения на нее дерева. Еще несколько человек получили ранения. На данный момент в больнице находится мужчина и двое детей 4 и 5 лет.\r\nКак сообщали Українські Новини, пока в Украине лето, в Австралии полным ходом идет зима и страну охватили сильные снегопады.\r\nТем временем летом в Мексике выпало 1,5 метра снега. Температура воздуха в пятимиллионном городе Гвадалахара опустилась с +22° C до +14 ° C.