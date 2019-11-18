Зеленський і Богдан приходили додому до Луценка під час виборів Президента

Колишній генеральний прокурор Юрій Луценко зустрічався з тоді ще кандидатом у Президенти Володимиром Зеленським і адвокатом Андрієм Богданом у себе вдома в ході виборів Президента.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Українська правда", передають Українські Новини.

"Ми зустрічалися кілька разів, коли я був у ГПУ. Під час виборів я кілька разів зустрічався з паном Зеленським і паном Богданом. До оголошення про похід на вибори, здається, десь у листопаді, і після оголошення. Це були цікаві зустрічі. Навіть у мене вдома зустрічалися", - сказав він.

З його слів, основним завданням зустрічей було те, щоб вибори пройшли без використання правоохоронної структури, без системи підкупу, яка могла бути використана.

Як повідомляли Українські Новини, розвідка США вважає, що Трамп запропонував Зеленському залишити Луценка генпрокурором, хоча в розмові президентів прізвище не називалося.

Тим часом Луценко звинуватив екс-посла США у втручанні в правоохоронну діяльність України, а екс-посол заявила, що Луценко не хотів чистити Генпрокуратуру.