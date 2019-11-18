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18 ноября 2019, понедельник, 10:23 173
Внешняя политика 2019-11-18T10:28:41+02:00
Українські Новини
Луценко обвинил экс-посла США во вмешательстве в правоохранительную деятельность Украины

Луценко обвинил экс-посла США во вмешательстве в правоохранительную деятельность Украины

Правоохранительные органы, Посол США, Мари Йованович, Юрий Луценко

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко обвиняет бывшего посла Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович во вмешательстве в правоохранительную деятельность Украины.

Об этом он сообщил в интервью "Украинской правде", передают Українськi Новини.

"В рамках официального дела СБУ, согласно предоставленному украинским судом решению, мы установили, что работники НАБУ официально сливают процессуальную документацию в американское посольство. Они передают им подозрения, информацию о следственных действиях, справки об уголовных производствах, включая Burisma", - заявил Луценко.

Экс-генпрокурор отметил, что никогда этого громко не говорил, потому что считал, что это на радость Кремлю - сообщать, что американское посольство старается установить тотальный контроль над правоохранительной системой Украины.

"Моя позиция в том, что посольство хотело контролировать ГПУ так же, как оно контролировало деятельность НАБУ", - добавил Луценко.

Как сообщали Українськi Новини, после того как на слушаниях в Конгрессе экс-посол США в Украине Мари Йованович отвергла обвинения Луценко, она заявила, что бывшему Генеральному прокурору Украины не нравилось, что посольство США призывало его к очищению Генпрокуратуры.

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