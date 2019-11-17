У столиці вночі та вранці очікується туман: киян попереджають про жовтий рівень небезпеки

В Києві, 18 листопада, вночі та вранці очікується туман, видимість 200-500 м (1 рівень небезпеки, жовтий). Про це попередили в Українському гідрометцентрі, повідомляє прес-служба КМДА. Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем в тумані дотримуватися наступних порад: знизити швидкість руху;при наявності протитуманних фар включити їх спільно з ближнім світлом;тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;при зупинці включити аварійну світлову сигналізацію;уникати різких маневрів на дорозі.Як повідомляли "Українські Новини", в Україну прийшли тумани ще в середині жовтня. У КМДА опублікували правила поведінки для водіїв і пішоходів на час туману.Раніше київський туман дістався до Чорнобильської зони.Також через скандал із забрудненим повітрям в Україні проведуть незалежні вимірювання. У той же час Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища заявило, що рівень забруднення повітря в Україні в межах допустимої норми.А Уляна Супрун розповіла, чим небезпечне підвищення СО в повітрі і як зменшити ризики.