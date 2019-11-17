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17 листопада 2019, неділя, 18:45 3
Суспільство 2019-11-17T19:00:01+02:00
Українські Новини
У столиці вночі та вранці очікується туман: киян попереджають про жовтий рівень небезпеки

У столиці вночі та вранці очікується туман: киян попереджають про жовтий рівень небезпеки

Туман, Київ, жовтий рівень
Туман. Фото: Facebook/ ДержНС
Туман. Фото: Facebook/ ДержНС

В Києві, 18 листопада, вночі та вранці очікується туман, видимість 200-500 м (1 рівень небезпеки, жовтий). Про це попередили в Українському гідрометцентрі, повідомляє прес-служба КМДА.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем в тумані дотримуватися наступних порад:

знизити швидкість руху;


при наявності протитуманних фар включити їх спільно з ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці включити аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

Як повідомляли "Українські Новини", в Україну прийшли тумани ще в середині жовтня. У КМДА опублікували правила поведінки для водіїв і пішоходів на час туману.

Раніше київський туман дістався до Чорнобильської зони.

Також через скандал із забрудненим повітрям в Україні проведуть незалежні вимірювання.

У той же час Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища заявило, що рівень забруднення повітря в Україні в межах допустимої норми.

А Уляна Супрун розповіла, чим небезпечне підвищення СО в повітрі і як зменшити ризики.

 

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