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17 листопада 2019, неділя, 16:20 39
Силові структури 2019-11-17T19:00:02+02:00
Українські Новини
За рік в ДТП на дорогах України загинуло близько трьох тисяч осіб, - патрульна поліція

За рік в ДТП на дорогах України загинуло близько трьох тисяч осіб, - патрульна поліція

ДТП, Україна, патрульна поліція, Загиблі
Перекриття руху. Фото: lug.ін.gоv.іа
Перекриття руху. Фото: lug.ін.gоv.іа

Патрульна поліція України констатувала, що в січні-жовтні 2019 року 2 716 людей загинули у дорожньо-транспортних пригодах (ДТП) на дорогах України.

Про це йдеться в повідомленні поліції, передають Українські Новини.

"2 716 людей загинули в ДТП на дорогах України за 10 місяців цього року", - сказано в ньому.

Відзначається, що в середньому на дорогах гине 9 осіб на добу.

Згідно з повідомленням, серед факторів ризику та причин ДТП - перевищення швидкості, вживання алкоголю або наркотиків, небезпечні маневрування, спроби встигнути проїхати на заборонний сигнал світлофора.

Як повідомляли Українські Новини, 11 листопада 10 дітей доставлені в лікарню через дорожньо-транспортну пригоду зі шкільним автобусом біля села Підберізці.

Раніше п'яний поліцейський влаштував смертельне ДТП у Львівській області.

Також в центрі Києва на Набережному шосе перекинувся і загорівся автомобіль. А вночі у Києві автомобіль збив жінку на "зебрі".

Крім того, у Києві дівчина-байкер загинула в ДТП на Гостомельській трасі.

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