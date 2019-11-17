За рік в ДТП на дорогах України загинуло близько трьох тисяч осіб, - патрульна поліція

Патрульна поліція України констатувала, що в січні-жовтні 2019 року 2 716 людей загинули у дорожньо-транспортних пригодах (ДТП) на дорогах України.Про це йдеться в повідомленні поліції, передають Українські Новини."2 716 людей загинули в ДТП на дорогах України за 10 місяців цього року", - сказано в ньому.Відзначається, що в середньому на дорогах гине 9 осіб на добу.Згідно з повідомленням, серед факторів ризику та причин ДТП - перевищення швидкості, вживання алкоголю або наркотиків, небезпечні маневрування, спроби встигнути проїхати на заборонний сигнал світлофора.Як повідомляли Українські Новини, 11 листопада 10 дітей доставлені в лікарню через дорожньо-транспортну пригоду зі шкільним автобусом біля села Підберізці.Раніше п'яний поліцейський влаштував смертельне ДТП у Львівській області. Також в центрі Києва на Набережному шосе перекинувся і загорівся автомобіль. А вночі у Києві автомобіль збив жінку на "зебрі".Крім того, у Києві дівчина-байкер загинула в ДТП на Гостомельській трасі.