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10 ноября 2019, воскресенье, 23:58 151
Происшествия 2019-11-10T23:58:14+02:00
Українські Новини
В центре Киева на Набережном шоссе перевернулся и загорелся автомобиль

В центре Киева на Набережном шоссе перевернулся и загорелся автомобиль

ДТП, ДТП в Киеве, ДТП в центре Киева
ДТП на Набережном шоссе. Фото: Страна
ДТП на Набережном шоссе. Фото: Страна

В Киеве на улице Набережно-Рыбальская вечером, 10 ноября, образовалась пробка из-за того, что одна из машин на улице перевернулась и загорелась. Об этом сообщает "Страна".

 
В центре столицы Украины на улице Набережно-Рыбальская рядом с фитнес-клубом "5 элемент" произошло загорание легкового автомобиля, на вызов приехала пожарная бригада.  

ДТП в Киеве. Фото: СтранаДТП в Киеве. Фото: Страна

Как сообщали Українські Новини, ранее было опубликовано видео момента смертельной аварии возле ТРЦ "Лавина" в Киеве.

Также пьяная девушка влетела в отбойник возле "Почтовой площади" в Киеве.

 Также ранее произошло масштабное ДТП в Киеве: бывший сутенер-ром с пакетом травы в салоне разбил девять машин.

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