В центре Киева на Набережном шоссе перевернулся и загорелся автомобиль

В Киеве на улице Набережно-Рыбальская вечером, 10 ноября, образовалась пробка из-за того, что одна из машин на улице перевернулась и загорелась. Об этом сообщает "Страна".



В центре столицы Украины на улице Набережно-Рыбальская рядом с фитнес-клубом "5 элемент" произошло загорание легкового автомобиля, на вызов приехала пожарная бригада.

ДТП в Киеве. Фото: Страна

Как сообщали Українські Новини, ранее было опубликовано видео момента смертельной аварии возле ТРЦ "Лавина" в Киеве.

Также пьяная девушка влетела в отбойник возле "Почтовой площади" в Киеве.

Также ранее произошло масштабное ДТП в Киеве: бывший сутенер-ром с пакетом травы в салоне разбил девять машин.