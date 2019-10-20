В Киеве девушка-байкер погибла в ДТП на Гостомельской трассе

Вчера, 19 октября, в Киеве в ДТП с мотоциклом и Volkswagen Golf погибла девушка. Об этом сообщает Информатор.

Так, сообщается, что столкновение автомобиля и мотоцикла произошло на Гостомельской трассе. Удар мотоцикла пришелся в боковую часть автомобиля.

За рулем мотоцикла находилась девушка. Ее увезла карета скорой помощи с серьезными травмами головы.

По данным издания, уже в автомобиле медиков пострадавшая скончалась.

Смертельное ДТП с мотоциклом на Гостомельской трассе. Фото: Информатор

Как сообщали Українські Новини, в Нежине Черниговской области произошло ДТП с участием мопеда и полицейского авто "Toyota Prius". А в Киеве на мотоцикле разбился диджей Gabber.

Также 18 октября в Соломенском районе Киева случилось ДТП с участием двух автомобилей. На Воздухофлотском проспекте, 32 не разминулись Mazda и Volkswagen службы Uklon. От сильного удара автомобили получили сильные механические повреждения. К счастью, оба водителя были пристегнуты, а подушки безопасности сработали исправно, поэтому оба не получили травм. В момент столкновения они двигались без пассажиров.