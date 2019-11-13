Пьяный полицейский устроил смертельное ДТП во Львовской области

Во Львовской области следователь Нацполиции устроил смертельное ДТП. Ему объявлено подозрение. Об этом сообщила накануне пресс-служба Государственного бюро расследований.

По предварительной информации, правоохранитель в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля Daewoo превысил скорость и наехал на бетонное ограждение на обочине дороги.

"В результате удара автомобиль перевернулся, а пассажир, который сидел возле подозреваемого, от полученных травм скончался до приезда скорой помощи", – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.2 ст.286 УК Украины). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Как сообщали Українські Новини, 10 детей госпитализированы из-за ДТП со школьным автобусом во Львовской области.

Также ранее во Львове запряженная лошадьми карета попала в ДТП в марте.