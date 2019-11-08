Ночью в Киеве автомобиль сбил женщину на "зебре"

Вчера вечером, 7 ноября, в Оболонском районе Киева произошла авария, во время которой пострадала женщина. Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

Так, сообщается, что на Оболони, улице Иорданской, инцидент произошел по вине водителя.

Отмечается, что "Subaru" сбил женщину прямо на пешеходном переходе.

По данным сообщества, на месте происшествия работала бригада скорой помощи, которая госпитализировала пострадавшую.

"Есть подозрение на то, что женщина сломала ногу. Детали аварии на данный момент устанавливаются", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, 6 ноября в Киеве на улице Братиславской грузовой автомобиль протаранил семь легковых автомобилей.

Также 21 октября водитель одной из служб такси сбил на тротуаре маленького ребенка и сбежал с места ДТП. А пьяный таксист насмерть сбил мужчину и тянул его за собой 50 метров под Киевом.

Ранее в Дарницком районе Киева произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Во дворе дома автомобиль наехал на мать с 9-летним сыном.