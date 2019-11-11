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11 ноября 2019, понедельник, 14:04 81
Происшествия 2019-11-11T14:23:03+02:00
Українські Новини
10 детей госпитализированы из-за ДТП со школьным автобусом во Львовской области

10 детей госпитализированы из-за ДТП со школьным автобусом во Львовской области

ДТП с школьным автобусом
ГУ НП во Львовской области
ГУ НП во Львовской области

10 детей доставлены в больницу из-за дорожно-транспортного происшествия со школьным автобусом около села Подберезцы (Пустомытовский район, Львовская область). Об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции во Львовской области, передают Українські Новини.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 11 ноября, около 8:30 на автодороге "Львов-Тернополь" возле села Подберезцы Пустомытовского района", - говорится в сообщении.

Правоохранители предварительно установили, что столкнулись автомобиль "Опель", которым управлял 25-летний житель Пустомытовского района и автобус "Школярик" под управлением 59-летнего местного жителя.

В больницу доставлены шестилетний мальчик, пассажир "Опеля" и девять пассажиров "Школярик" - ученики одного из учебных заведений Пустомытовского района в возрасте от 7 до 14 лет.

Сейчас медики уточняют их диагнозы.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщали Українські Новини, 6 человек госпитализированы из-за дорожно-транспортного происшествия на ул. Шевченко во Львове 23 марта в 21:50.

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