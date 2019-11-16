підписатися на розсилку
24.1 24.4
26.4 26.9
˟
16 листопада 2019, субота, 13:12 15
Силові структури 2019-11-16T14:45:02+02:00
Українські Новини
За тиждень 12 убитих і 16 поранених: втрати бойовиків РФ на Донбасі різко зросли

За тиждень 12 убитих і 16 поранених: втрати бойовиків РФ на Донбасі різко зросли

ООС, війна на Донбасі, Втрати бойовиків

В той час, як бойовики намагаються зірвати процес розведення військ в Петровському, 12 бойовиків вбито і 16 поранено внаслідок бойових дій в зоні операції Об'єднаних сил (ООС) з 8 по 15 листопада.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

"За інформацією розвідки збройних сил, з 8 по 15 листопада 2019 року втрати збройних формувань Російської Федерації склали 28 осіб. 12 окупантів були ліквідовані, а ще 16 осіб - це санітарні втрати", - сказано в ньому.

Наголошується, що у разі загрози життю і здоров'ю, захоплення територій, проникнення ворожих розвідувально-диверсійних груп військовослужбовці Об'єднаних сил дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику.

Як повідомляли Українські Новини, 33 бойовика вбито і 63 були поранені в результаті бойових дій в зоні операції Об'єднаних сил в жовтні. 11 листопада практична фаза розведення військ завершилася в районі Петровського і Богданівки. А в Генштабі заявили, що після розведення військ в Золотому обстрілу не було.

Тим часом більшість українців проти припинення військових дій і визнання "ДНР" і "ЛНР".

Більше новин про: ООС війна на Донбасі Втрати бойовиків

Архів
Новини
Вболівальники збірної Сербії не вірять у своїх футболістів: квитки на матч проти України не розходяться 14:03 Інфографіка
Похолодає до -1: у неділю в Україну прийдуть перші нічні морози 13:55
Писарук з Гонтаревою вбили мої банки. Як ми з ними могли бути у змові?, - Бахматюк 13:25
За тиждень 12 убитих і 16 поранених: втрати бойовиків РФ на Донбасі різко зросли 13:12
СБУ завершила розслідування розкрадання $38 млн топ-менеджерами Южкомбанку 12:51
більше новин
Під час мітингу залізничників біля Офісу президента померла жінка 17:48
Прикре самогубство: експерт озвучив наслідки обвалу ціни на енергоринку 14:26
Скандал у "Слузі народу": Скороход і Полякова виключили з фракції 10:50
В Україні перевидали Реймське Євангеліє з бібліотеки Ярослава Мудрого 15:40
Ефективна боротьба зі схемами: ДПС оприлюднила вражаючі цифри 14:35 Інфографіка
більше новин
Під час мітингу залізничників біля Офісу президента померла жінка 17:48
Скандал у "Слузі народу": Скороход і Полякова виключили з фракції 10:50
Законопроект про право народу на законодавчу ініціативу визнано конституційним 19:35
Переможниці "Міс Україна Всесвіт" США відмовили у візі для участі в конкурсі "Міс Всесвіт" 12:33
Процес призначення пенсій автоматизують. Фото: pixabay
Діджиталізація пенсій: що готує Пенсійний фонд у Новому році 05:55
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok