За тиждень 12 убитих і 16 поранених: втрати бойовиків РФ на Донбасі різко зросли

В той час, як бойовики намагаються зірвати процес розведення військ в Петровському, 12 бойовиків вбито і 16 поранено внаслідок бойових дій в зоні операції Об'єднаних сил (ООС) з 8 по 15 листопада.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

"За інформацією розвідки збройних сил, з 8 по 15 листопада 2019 року втрати збройних формувань Російської Федерації склали 28 осіб. 12 окупантів були ліквідовані, а ще 16 осіб - це санітарні втрати", - сказано в ньому.

Наголошується, що у разі загрози життю і здоров'ю, захоплення територій, проникнення ворожих розвідувально-диверсійних груп військовослужбовці Об'єднаних сил дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику.

Як повідомляли Українські Новини, 33 бойовика вбито і 63 були поранені в результаті бойових дій в зоні операції Об'єднаних сил в жовтні. 11 листопада практична фаза розведення військ завершилася в районі Петровського і Богданівки. А в Генштабі заявили, що після розведення військ в Золотому обстрілу не було.

Тим часом більшість українців проти припинення військових дій і визнання "ДНР" і "ЛНР".