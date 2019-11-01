подписаться на рассылку
24.6 25
27.25 27.85
˟
01 ноября 2019, пятница, 14:23 352
Силовые структуры 2019-11-01T14:26:29+02:00
Українські Новини
В октябре на Донбассе убиты 33 боевика, 63 ранены, - командование операции

В октябре на Донбассе убиты 33 боевика, 63 ранены, - командование операции

война на Донбассе, Новости ДНР, Новости ЛНР, Потери боевиков

33 боевика убиты и 63 были ранены в результате боевых действий в зоне операции Объединенных сил в октябре.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"В случае угрозы жизни и здоровью, захвата территорий, проникновения вражеских разведывательно-диверсионных групп военнослужащие Объединенных сил дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику. По информации разведки Объединенных сил, в октябре 2019 года, потери незаконных вооруженных формирований так называемых "ЛДНР" и боевиков Российской Федерации составили 96 человек. Из них безвозвратных - 33 человека", - сказано в нем.

Штаб ООС подчеркивает, что это только достоверно подтвержденные потери противника, которые могут быть меньше реальных.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский ожидает начала разведения войск у Петровского (Донецкая область) 4 ноября.

29 октября в 12.00 начался процесс разведения сил и средств с обеих сторон (зеркально) на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области.

Тем временем большинство украинцев против прекращения военных действий и признания "ДНР" и "ЛНР".

Больше новостей о: война на Донбассе Новости ДНР Новости ЛНР Потери боевиков

Архив
Новости
В Украине уже больше двадцати человек заболели дифтерией 14:52
Мер Одессы назвал вандализмом демонтаж барельефа маршала Жукова 14:38
Украина выполнила 6 из 7 обязательств к закону об образовании, - Пристайко 14:37
"Друг" Зеленского и Богдана вымогал $1,5 млн за назначение на госдолжность 14:37
Он нанес обиду в адрес целого законодательства, - три фракции голосуют за отставку скандального Яременко 14:30
больше новостей
Мы были слишком малы и тесны для такого влиятельного политика, - Богдан о Данилюке 13:43
Семен Семенченко. Фото: Українське фото
Верховный Суд принял решение: комбату Семенченко могут вернуть его воинские звания 12:03
Принятие законопроекта 1210 ударит по рейтингам президента, - Фесенко 16:07
Дубневич собрал сумку в изолятор: среди вещей книги и шапка 13:23
Главное успеть: "Укрзализныця" увеличила срок предварительной покупки билетов 07:35
больше новостей
Кассовые аппараты для бизнеса в смартфоне будут стоить от тысячи гривен 11:35
Демонтаж памятника Жукову. Фото:
В Одессе демонтировали памятник Жукову 18:01
Антикоррупционный суд вынес первый приговор. Он стал обвинительным 18:22
Богдан Яременко. Фото: oleg.fedonyuk/Facebook
Яременко заставил извиниться пранкер: текст переписки депутата с "Джокером" 08:22
Путин заявил о готовности снизить цены на газ для Украины 23:15
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok