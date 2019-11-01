В октябре на Донбассе убиты 33 боевика, 63 ранены, - командование операции

33 боевика убиты и 63 были ранены в результате боевых действий в зоне операции Объединенных сил в октябре.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"В случае угрозы жизни и здоровью, захвата территорий, проникновения вражеских разведывательно-диверсионных групп военнослужащие Объединенных сил дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику. По информации разведки Объединенных сил, в октябре 2019 года, потери незаконных вооруженных формирований так называемых "ЛДНР" и боевиков Российской Федерации составили 96 человек. Из них безвозвратных - 33 человека", - сказано в нем.

Штаб ООС подчеркивает, что это только достоверно подтвержденные потери противника, которые могут быть меньше реальных.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский ожидает начала разведения войск у Петровского (Донецкая область) 4 ноября.

29 октября в 12.00 начался процесс разведения сил и средств с обеих сторон (зеркально) на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области.

Тем временем большинство украинцев против прекращения военных действий и признания "ДНР" и "ЛНР".