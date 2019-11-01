Большинство украинцев против прекращения военных действий и признания "ДНР" и "ЛНР"

53,7% опрошенных Киевским международным институтом социологии выступают против прекращения военных действий и признания самопровозглашенных "Донецкой народной республики" "Луганской народной республики".

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українські Новини.

Опрос КМИС по заказу Школы политической аналитики Национального университета Киево-Могилянская академия.

Респондентам задавался вопрос, согласны ли они с утверждением, что "Украина должна прекратить военные действия и признать "ДНР/ЛНР"".

25,5% опрошенных частично или полностью согласны с данным утверждением, 53,7% - частично или полностью против, 20,8% - удержались от однозначного ответа.

Респондентам также предлагалось закончить утверждение: "По вашему мнению, "ДНР/ЛНР" - это…".

20,8% опрошенных определили их как террористические организации, 16,5% - как российскую оккупацию украинской территории, 15% - как псевдогосударственные образования, 14,6% - как "марионеток Кремля", 13,5% - как реакцию народа на события Евромайдана, 3,8% - как независимые государства.

При этом на предложение закончить утверждение: "Возвращение контроля над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей возможно при условиях…" 66,2% респондентов выступили за исключительно мирные переговоры, за исключительно военный путь – 6%.

Было опрошено 2 035 человек всех областей Украины (кроме автономной республики Крым и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей) в период с 27 августа по 23 сентября.

Статистическая погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - 25 или 75%, 2,0% - 12 или 88%, 1,4% - 5 или 95%, 0,7% - 1 или 99%.

Как сообщали Українські Новини, 29 октября в 12.00 начался процесс разведения сил и средств с обеих сторон (зеркально) на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. Также Зеленский ожидает начала разведения войск у Петровского на Донбассе 4 ноября.

Тем временем сотни людей протестовали под Офисом Президента против разведения войск на Донбассе.