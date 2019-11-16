Боевики пытаются сорвать процесс разведения войск в Петровском, - штаб ООС

В то время, как Путин хочет, чтобы войска развели на Донбассе по всей линии, штаб Операции объединенных сил (ООС) заявляет о попытках боевиков сорвать процесс разведения войск в Петровском Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба ООС, передают Українськi Новини.

"Несмотря на заявления о мирных инициативах, российские оккупационные войска осуществляют провокации по срыву процесса разведения сил и средств. Так, в частности в районе участка разведения №3 вблизи населенных пунктов Богдановка и Петровское в Донецкой области вооруженные формирования Российской Федерации двое суток подряд ведут огонь по позициям Объединенных сил неподалеку предела вышеуказанного участка", - сказано в нем.

Отмечается, что 15 ноября днем ​​противник вел огонь из крупнокалиберного пулемета с направления Викторовки по украинским позициям в районе Новогнатовки.

Утром 16 ноября в течение получаса боевики стреляли из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов по укреплениям Объединенных сил неподалеку Старогнатовки.

Также огонь велся по направлению Петровского. "Враг, ведя огонь с правого и левого фланга за пределами участка разведения, провоцирует нас на огонь и рассчитывает зафиксировать обстрелы в пределах участка №3", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в дальнейшем российская сторона планирует использовать эти материалы для обвинений Украины на мировой арене в нарушении мирного процесса.

Как сообщали Українські Новини, 11 ноября практическая фаза разведения войск завершилась в районе Петровского и Богдановки.

В Генштабе заявили, что после разведения войск в Золотом обстрелов не было.