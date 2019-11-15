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15 листопада 2019, пʼятниця, 18:02 9
Судова влада 2019-11-15T18:55:56+02:00
Українські Новини
Все майно Дубневича заарештовано

Все майно Дубневича заарештовано

Ярослав Дубневич, Арешт, Вищий антикорупційний суд, Арешт майна
Ярослав Дубневич. Фото: Facebook/Ярослав Дубневич.
Ярослав Дубневич. Фото: Facebook/Ярослав Дубневич.

Вищий антикорупційний суд наклав арешт на майно депутата Верховної Ради Ярослава Дубневича (група "За майбутнє"), який вийшов з СІЗО після внесення 90 млн гривень застави.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Рішення про арешт прийнято", - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, арешт накладений на низку об'єктів нерухомості, зокрема квартири, будинки та земельні ділянки у Львівській області. Також заарештовано корпоративні права в низці підприємств, кілька годинників і картин.

Як повідомляли Українські Новини, 7 листопада Антикорупційний суд заарештував Дубневича і встановив заставу 90 млн гривень. Захист депутата заявляв, що він не винен і просив не обирати йому ніякий запобіжний захід. НАБУ і САП його підозрюють у причетності до розтрати 93 млн гривень акціонерного товариства "Укрзалізниця".

Раніше суд відмовився заарештувати Дубневича і відпустив його під заставу 100 млн гривень.

Специализировання антикорупційна прокуратура (САП) просила суд заарештувати Дубневича і призначити заставу 93,5 млн гривень. А САП просила суд заарештувати Дубневича і призначити заставу 93,5 млн гривень.

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