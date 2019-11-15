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15 листопада 2019, пʼятниця, 10:46 9
Політика 2019-11-15T10:47:33+02:00
Українські Новини
Суд відмовився заарештувати голову правління "Райффайзен Банк Аваль" і призначив заставу

Суд відмовився заарештувати голову правління "Райффайзен Банк Аваль" і призначив заставу

Райффайзен Банк Аваль, Вищий антикорупційний суд, застава, Олександр Писарук
Олександр Писарук. Фото: bank.gov.ua
Олександр Писарук. Фото: bank.gov.ua

Вищий антикорупційний суд відмовився заарештувати голову правління "Райффайзен Банк Аваль" Олександра Писарука і встановив йому заставу 5 млн гривень.

Таке рішення суд оголосив у п'ятницю, передають Українські Новини.

Писарук зобов'язаний внести заставу протягом 5 днів. У разі внесення застави Писарук зобов'язаний здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон, а також носити електронний браслет.

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ спільно зі Спеціалізованої антикорупційною прокуратурою затримали 7 осіб за підозрою в заволодінні 1,2 млрд гривень стабілізаційного кредиту Національного банку. НАБУ також затримала і відпустила голову правління "Райффайзен Банку Аваль" Писарука.

В понеділок Національне антикорупційне бюро (НАБУ) затримало голову правління "Райфайзен банк Аваль" Олександра Писарука.

Пізніше стало відомо, що Писаруку вручили підозру і відпустили додому.

Крім того, НАБУ просить суд заарештувати Писарука з заставою в 30 млн гривень. Писарук підозрюється в причетності до заволодіння 1,2 млрд гривень стабілізаційного кредиту Національного банку.

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