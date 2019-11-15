Суд відмовився заарештувати голову правління "Райффайзен Банк Аваль" і призначив заставу

Вищий антикорупційний суд відмовився заарештувати голову правління "Райффайзен Банк Аваль" Олександра Писарука і встановив йому заставу 5 млн гривень.

Таке рішення суд оголосив у п'ятницю, передають Українські Новини.



Писарук зобов'язаний внести заставу протягом 5 днів. У разі внесення застави Писарук зобов'язаний здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон, а також носити електронний браслет.



Як повідомляли Українські Новини, НАБУ спільно зі Спеціалізованої антикорупційною прокуратурою затримали 7 осіб за підозрою в заволодінні 1,2 млрд гривень стабілізаційного кредиту Національного банку. НАБУ також затримала і відпустила голову правління "Райффайзен Банку Аваль" Писарука.



В понеділок Національне антикорупційне бюро (НАБУ) затримало голову правління "Райфайзен банк Аваль" Олександра Писарука.



Пізніше стало відомо, що Писаруку вручили підозру і відпустили додому.



Крім того, НАБУ просить суд заарештувати Писарука з заставою в 30 млн гривень. Писарук підозрюється в причетності до заволодіння 1,2 млрд гривень стабілізаційного кредиту Національного банку.