Вакарчуку оплатили половину робочого дня в Раді, коли він втік з засідання на концерт у Мінську

Депутат Верховної Ради України Святослав Вакарчук (фракція "Голос") отримав лише половину заробітної плати за сесійний день 20 вересня, коли він залишив засідання парламенту для того, щоб встигнути на свій концерт у Мінську (Білорусь).

Такі цифри вказані в Табелі обліку робочого часу народного депутата, що наданий Апаратом Ради на запит Українських Новин.

Навпроти дати "20 вересня" в графі Вакарчука вказано "4/Н", що означає, що йому були протабельовані 4 робочі години (половина робочого дня), після чого він формально був відсутній на робочому місці.

Як повідомлялося раніше, 20 вересня нардеп Вакарчук втік із засідання Ради, щоб встигнути на свій концерт в Мінську.

Цю дії засудили колеги-депутати Вакарчука. Зокрема, народний депутат Максим Бужанський заявив, що Вакарчук після "полум'яної промови про війну, патріотизм і т.д." втік з голосувань "за закони, що пов'язані з армією, планом оборони країни та іншим".

Однак, на свій концерт Вакарчук, все ж таки, запізнився.

Пізніше організатори концерту парламентарія засекретили його гонорар за виступ, тоді як сам співак заявляв, що не візьме гроші за виступ.

У нинішньому скликанні парламенту Вакарчук вже прогуляв 37% сесійних засідань Ради. При тому, що на виборах він обіцяв, що не буде прогулювати засідання парламенту, як це робив у 6-му скликанні Ради.

Коли він був депутатом 6-го скликання Ради (2007-2008 роки), Вакарчук став абсолютним рекордсменом, прогулявши 78% сесійних засідань.