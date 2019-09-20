Вакарчук улетел петь в Минск, прогуляв голосование Рады за законы по обороне и армии, - Бужанский

Основатель партии "Голос", депутат Верховной Рады, а также известный украинский певец Святослав Вакарчук в 17:00 покинул заседание парламента из-за концерта в Минске (Беларусь). Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский.

"В 10 утра, когда открылось заседание парламента, Вакарчук толкнул пламенную речь о войне, патриотизме и тд.", - написал Бужанский.

Также Бужанский сообщил, что в 17:00, когда началось голосование за законы, связанные с армией, планом обороны страны и другими, Вакарчук уже покинул заседание парламента, чтобы успеть на концерт в Минске, запланированный на 20:00.

Как сообщали Українські Новини, депутат Верховной Рады от фракции "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что не намерен получать гонорар за концерт в Минске (Беларусь), который состоится в пятницу, 20 сентября, в 20:00.

Также вчера сообщалось, что если заседание Рады затянется, Вакарчук его прогуляет ради концерта в Минске.

А утром Вакарчук пришел на заседание парламента в день концерта в Беларуси 20 сентября.