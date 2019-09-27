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27 сентября 2019, пятница, 07:00 162
Общество 2019-09-27T07:00:02+03:00
Українські Новини
Организаторы минского концерта Вакарчука засекретили его гонорар

Организаторы минского концерта Вакарчука засекретили его гонорар

Концерт Вакарчука в Минске
Концерт Вакарчука в Минске

Организаторы концерта депутата Верховной Рады Святослава Вакарчука в Минске засекретили его гонорар за выступление, тогда как сам певец заявлял, что не возьмет деньги за выступление.

Об этом Українським Новинам сообщило в агентство "Allstars".

"Информация, которую вы запросили, является конфиденциальной", - сказали организаторы.

Українські новини запрашивали информацию о гонораре Океана Эльзы и Вакарчуку, в частности, о том, кто оплачивал райдер группы, аренду концер-хола "Минск Арена".

Также агентство интересовалось, была ли поддержка со стороны государственных органов Беларуси.

"Мы концертное агентство и не имеем отношение к политическим процессам, и в частности к работе Святослава Вакарчука", - ответили в "Allstars".

Сам певец отказался комментировать агентству свою непарламентскую деятельность.

Как сообщали Українськi Новини, 20 сентября Вакарчук сбежал с заседания Рады, чтоб успеть на концерт в Минске.

Певец отметил, что конституция позволяет депутату заниматься творческой деятельностью.

Больше новостей о: Народные депутаты Верховная Рада Украины Святослав Вакарчук Концерт Океан Эльзы партия "Голос"

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