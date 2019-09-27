Организаторы минского концерта Вакарчука засекретили его гонорар

Организаторы концерта депутата Верховной Рады Святослава Вакарчука в Минске засекретили его гонорар за выступление, тогда как сам певец заявлял, что не возьмет деньги за выступление.\r\nОб этом Українським Новинам сообщило в агентство "Allstars".\r\n"Информация, которую вы запросили, является конфиденциальной", - сказали организаторы.\r\nУкраїнські новини запрашивали информацию о гонораре Океана Эльзы и Вакарчуку, в частности, о том, кто оплачивал райдер группы, аренду концер-хола "Минск Арена".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТакже агентство интересовалось, была ли поддержка со стороны государственных органов Беларуси.\r\n"Мы концертное агентство и не имеем отношение к политическим процессам, и в частности к работе Святослава Вакарчука", - ответили в "Allstars".\r\nСам певец отказался комментировать агентству свою непарламентскую деятельность.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 20 сентября Вакарчук сбежал с заседания Рады, чтоб успеть на концерт в Минске.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nПевец отметил, что конституция позволяет депутату заниматься творческой деятельностью.