Организаторы минского концерта Вакарчука засекретили его гонорар

Организаторы концерта депутата Верховной Рады Святослава Вакарчука в Минске засекретили его гонорар за выступление, тогда как сам певец заявлял, что не возьмет деньги за выступление.

Об этом Українським Новинам сообщило в агентство "Allstars".

"Информация, которую вы запросили, является конфиденциальной", - сказали организаторы.

Українські новини запрашивали информацию о гонораре Океана Эльзы и Вакарчуку, в частности, о том, кто оплачивал райдер группы, аренду концер-хола "Минск Арена".

Также агентство интересовалось, была ли поддержка со стороны государственных органов Беларуси.

"Мы концертное агентство и не имеем отношение к политическим процессам, и в частности к работе Святослава Вакарчука", - ответили в "Allstars".

Сам певец отказался комментировать агентству свою непарламентскую деятельность.

Как сообщали Українськi Новини, 20 сентября Вакарчук сбежал с заседания Рады, чтоб успеть на концерт в Минске.

Певец отметил, что конституция позволяет депутату заниматься творческой деятельностью.