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14 листопада 2019, четвер, 12:02 6
Політика 2019-11-14T12:03:12+02:00
Українські Новини
В Офісі Президента провели обшук у справі про шахрайство Кондзелі

В Офісі Президента провели обшук у справі про шахрайство Кондзелі

НАБУ, Обшуки, Офіс Президента України, Світлана Кондзеля
Світлана Кондзеля. Фото: Facebook/Світлана Кондзеля
Світлана Кондзеля. Фото: Facebook/Світлана Кондзеля

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) провело обшук в Офісі Президента у справі про шахрайство начальника департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Світлани Кондзелі.

Про це в ефірі "24 каналу" повідомив директор НАБУ Артем Ситник, передають Українські Новини.

З його слів, дозвіл на обшук дав Вищий антикорупційний суд.

Метою обшуку було вилучення документів, які дав чоловік, від якого вимагали гроші для призначення на посаду. Ситник зазначив, що НАБУ має інформацію і про інші факти працевлаштування осіб.

Як повідомляли Українські Новини, 12 жовтня НАБУ затримало главу департаменту Офісу Президента Кондзелю за шахрайство на $150 тис.

Також НАБУ оголосило Кондзелі про підозру в шахрайському заволодінні 150 тисяч доларів.

Крім того, Мендель заявила, що затримання Кондзелі стало для Офісу Президента несподіванкою.

Тим часом Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП) повідомила, що крім директора департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу Президента Світлани Кондзелі НАБУ затримало її спільників. Повідомляється, що вони вимагали 300 тисяч доларів за сприяння у працевлаштуванні в Національну акціонерну компанію "Нафтогаз" на керівну посаду.

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