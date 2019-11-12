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12 ноября 2019, вторник, 22:50 86
Судебная власть 2019-11-12T23:21:37+02:00
Українські Новини
Требовали $300 тыс. за должность в "Нефтегазе": подробности задержания чиновницы Офиса Президента

Требовали $300 тыс. за должность в "Нефтегазе": подробности задержания чиновницы Офиса Президента

Взяточничество, НАБУ, САП, Офис президента, Светлана Кондзеля
Светлана Кондзеля. Фото: rada.gоv.uа
Светлана Кондзеля. Фото: rada.gоv.uа

Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила, что кроме директора департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса Президента Светланы Кондзели НАБУ задержало ее сообщников. Об этом говорится в сообщении пресс-службы САП в Facebook.

Так, сообщается, что они требовали 300 тысяч долларов за содействие в трудоустройстве в Национальную акционерную компанию "Нефтегаз" на руководящую должность. 

Кондзелю задержали во время получения первого транша взятки в сумме 150 тысяч долларов.

"Для Главы государства нет "своих" и "чужих", - прокомментировали эту ситуацию в Офисе Президента.

На данный момент задержанным готовится подозрение.

Как сообщали Українськi Новини, Офис Президента Украины официально подтвердил информацию в СМИ о задержании сотрудниками НАБУ директора департамента общественной информации ОП Светланы Кондзели.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало директора департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса Президента Светлану Кондзелю по подозрению в мошенническом завладении 150 тыс. долларов.

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