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13 ноября 2019, среда, 19:32 45
Судебная власть 2019-11-13T19:32:31+02:00
Українські Новини
Экс-чиновнице Офиса Президента Кондзеле сообщили о подозрении

Экс-чиновнице Офиса Президента Кондзеле сообщили о подозрении

НАБУ, Офис президента, Светлана Кондзеля
Светлана Кондзеля. Фото: rada.gоv.uа
Светлана Кондзеля. Фото: rada.gоv.uа

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) объявило экс-начальнице департамента Офиса Президента Светлане Кондзеле, которую сегодня отстранил ОП, о подозрении в мошенническом завладении 150 тысяч долларов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, НАБУ объявило о подозрении Светлане Кондзеле, бывшей замминистра культуры Украины (занимала должность в 2011 году) и неназванному посреднику.

Действия всех подозреваемых квалифицированы по ч. 4 ст. 190 и ч.4 ст. 369 (мошенничество, предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса.

Задержанные требовали 300 тысяч долларов за содействие в назначении на руководящую должность в НАК "Нафтогаз Украины".

Как сообщали Українськi Новини, Мендель заявила, что задержание Кондзели стало для Офиса Президента неожиданностью. НАБУ вместе с Кондзелей задержало двух гражданских лиц, подозреваемых в причастности к мошенническому завладению 150 тыс. долларов.

Ранее Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила, что кроме директора департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса Президента Светланы Кондзели НАБУ задержало ее сообщников. Сообщается, что они требовали 300 тысяч долларов за содействие в трудоустройстве в Национальную акционерную компанию "Нефтегаз" на руководящую должность. 

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