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13 ноября 2019, среда, 14:02 1247
Президент 2019-11-13T14:02:38+02:00
Українські Новини
Мендель о задержании Кондзели: для нас это было неожиданностью

Мендель о задержании Кондзели: для нас это было неожиданностью

Задержание, НАБУ, Взятка, Офис президента, Светлана Кондзеля, Мендель
Светлана Кондзеля. Фото: rada.gоv.uа
Светлана Кондзеля. Фото: rada.gоv.uа

Офис Президента не ожидал задержания директора департамента обеспечения доступа к публичной информации Светланы Кондзели.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-секретарь Президента Владимира Зеленского Юлия Мендель.

"Для нас это было неожиданностью. Мы этого не ждали", - сказала она.

По ее словам, о задержании Офис Президента узнал из СМИ и в Национальном антикоррупционном бюро.

Мендель добавила, что подобные вопросы стоят на контроле у Президента и он занимает в этом плане принципиальную позицию.

Пресс-секретарь подчеркнула, что никаких обысков во время задержания Кондзели в Офисе Президента не было, и пообещала уточнить, принято ли решение о ее увольнении с должности.

Как сообщали Українські Новини, НАБУ задержало главу департамента Офиса Президента Кондзелю за мошенничество на $150 тыс.

У задержанной на взятке сотрудницы Офиса президента была сообщница.

У Зеленского подтвердили задержание на взятке сотрудницы Офиса Президента.

Больше новостей о: Задержание НАБУ Взятка Офис президента Светлана Кондзеля Мендель

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