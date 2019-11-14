Прокурор Бердянської місцевої прокуратури попався на хабарі у $10 тисяч, - Варченко

Державне бюро розслідувань (ДБР) затримало прокурора Бердянської місцевої прокуратури за підозрою в отриманні хабара в розмірі 10 тис. доларів.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Генеральної прокуратури, передають Українські Новини.

"У середу, 13 листопада 2019 року, під процесуальним керівництвом Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України слідчі Державного бюро розслідувань при оперативному супроводі Служби безпеки України припинили протиправну діяльність прокурора Бердянської місцевої прокуратури, який вимагав та отримав через посередника хабар у розмірі 10 тис. доларів США за непритягнення особи до кримінальної відповідальності та припинення тиску на господарську діяльність останнього", - сказано в ньому.

На даний момент проводяться невідкладні слідчі дії в рамках досудового розслідування кримінального злочину за ознаками ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу.

Заступник директора ДБР Ольга Варченко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook зазначила, що ДБР затримало прокурора. Вона додала, що гроші прокурор брав не особисто, а через посередника - свого тестя.

Хабар прокурору. Фото: facebook.com/ol.varchenko

Як повідомляли Українські Новини, ДБР затримало 2 прокурорів за підозрою в отриманні 5 тис. доларів хабара від підприємця в Києві. зсуд заарештував майно Мунтяна і не дає йому користуватися iPhone.

Крім того, третину прокурорів ГПУ не пройшли переатестацію. прокурор побив відвідувача прокуратури в Києві.

Тим часом у Києві начальника відділення прокуратури помітили п'яним за кермом.