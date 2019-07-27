Скрылся от полиции в кустах: в Киеве начальника отделения прокуратуры заметили пьяным за рулем

Сегодня, 27 июля, в Киеве прокурор Васильковского отделения Киево-Святошинской прокуратуры Леляк Ярослав был замечен за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и сбежал от полиции. Об этом сообщает Информатор.

Так, сообщается, что у мужчины действительно присутствовали все признаки алкогольного опьянения: неровная ходьба, запах изо рта и невнятная речь.

Отмечается, что мужчину остановили до того, как могла произойти серьезная авария. Прокурору сразу предложили пройти проверку на драгере на месте и нашли двоих понятых, ими оказались участники общественной организации PitBull Киев. Но Ярослав Александрович отказался. После чего ему также предоставили возможность проехать в медучреждение, чтобы пройти экспертизу там. Это предложение он тоже не принял. Все было похоже на съемку фильма в несколько камер, ведь происходящее запечатлели на видео как Леляк, так и понятые.

https://www.youtube.com/watch?v=r0q0RwH20wY#action=share" frameborder="0" allowfullscreen>

Леляк якобы решил согласиться на экспертизу в медучреждении. Но как оказалось, это был хитрый ход. Таким образом Ярослав Александрович якобы отвлек правоохранителей и скрылся через заросли в неизвестном направлении, закрыв перед этим свой Chevrolet.

Скриншот: Информатор

По законодательству, сотрудники полиции не имеют права задержать прокурора, ведь они не были свидетелями того, как он нарушает. Та же ситуация обстоит с его машиной, ее не заберут на штрафплощадку. Поэтому мужчине просто придет повестка в суд. А авто он или заберет сам, или вызовет драйвера.

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