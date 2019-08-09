В Киеве задержали двух прокуроров на взятке в $5 тысяч от предпринимателя

Государственное бюро расследований задержало 2 прокуроров местной прокуратуры по подозрению в требовании и получении взятки размеров 5 тыс. долларов от предпринимателя в Киеве.\r\nОб этом говорится в сообщении ГБР, передают Українські Новини.\r\n"За неправомерную выгоду правоохранители обещали не привлекать предпринимателя к уголовной ответственности и содействовать в работе его АЗС. Средства передавались прокурорам при посредничестве гражданского лица", - говорится в нем.\r\nГосбюро провело обыски по месту работы правоохранителей.\r\nПредварительная квалификация события - ч. 3 ст. 368 (получения неправомерной выгоды должностным лицом, совмещенном с вымогательством такой выгоды) Уголовного кодекса.\r\nВ случае доказательства вины, задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью с конфискацией имущества.\r\n\r\n\r\nВзятка. Фото: ГБР\r\nКак сообщали Українські Новини, в Ровно на взятке попался подполковник Государственной фискальной службы.