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09 августа 2019, пятница, 14:31 61
Силовые структуры 2019-08-09T15:00:01+03:00
Українські Новини
В Киеве задержали двух прокуроров на взятке в $5 тысяч от предпринимателя

В Киеве задержали двух прокуроров на взятке в $5 тысяч от предпринимателя

Взятка. Фото: ГБР
Взятка. Фото: ГБР

Государственное бюро расследований задержало 2 прокуроров местной прокуратуры по подозрению в требовании и получении взятки размеров 5 тыс. долларов от предпринимателя в Киеве.

Об этом говорится в сообщении ГБР, передают Українські Новини.

"За неправомерную выгоду правоохранители обещали не привлекать предпринимателя к уголовной ответственности и содействовать в работе его АЗС. Средства передавались прокурорам при посредничестве гражданского лица", - говорится в нем.

Госбюро провело обыски по месту работы правоохранителей.

Предварительная квалификация события - ч. 3 ст. 368 (получения неправомерной выгоды должностным лицом, совмещенном с вымогательством такой выгоды) Уголовного кодекса.

В случае доказательства вины, задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью с конфискацией имущества.

Взятка. Фото: ГБРВзятка. Фото: ГБР

Как сообщали Українські Новини, в Ровно на взятке попался подполковник Государственной фискальной службы.

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