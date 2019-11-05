Прокурор избил посетителя прокуратуры в Киеве

Сотрудник киевской местной прокуратуры №7 избил посетителя прокуратуры после того как в конце сентября неизвестные избили прокурора в Киеве

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

18 сентября Госбюро расследований открыло уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса.

В ходе досудебного расследования установлено, что 17 сентября примерно в 14:40 посетитель, находясь в помещении Киевской местной прокуратуры № 7, что по адресу: Киев, ул. Константиновская, 19 б, получил телесные повреждения от работника прокуратуры.

После этого, с 17 по 24 сентября, потерпевший находился на стационарном лечении в больнице. В настоящее время в указанном деле назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести телесных повреждений.

Как сообщали Українськi Новини, подозреваемого в покушении на прокурора в Кропивницком отпустили. Тем временем Генеральная прокуратура хочет уволить 218 прокуроров.