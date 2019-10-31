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31 октября 2019, четверг, 15:21 288
Судебная власть 2019-10-31T15:22:15+02:00
Українські Новини
Суд арестовал имущество Мунтяна и не дает ему пользоваться iPhone

Суд арестовал имущество Мунтяна и не дает ему пользоваться iPhone

iPhone, Облсовет, арест имущества, Иван Мунтян, Взятка
Иван Мунтян. Facebook: Иван Мунтян
Иван Мунтян. Facebook: Иван Мунтян

Высший антикоррупционынй суд арестовал найденные у председателя Черновицкого областного совета Ивана Мунтяна ("Всеукраинское объединение "Батькiвщина") 2 тыс. долларов, банковские карты и два мобильных телефона.

Об этом говорится в судебных материалах, передают Українськi Новини.

Суд удовлетворил ходатайство Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и наложил арест на 2 000 долларов, две банковские карты, две сим-карты, черновые записи, телефон Nokia и телефон марки iPhone черного цвета с лишением права на отчуждение, распоряжение и пользование данным имуществом.

Решение было принято 25 октября.

Как сообщали Українськi Новини, НАБУ открыло дело в отношении Мунтяна по подозрению в получении взятки в размере 180 тыс. долларов. 

Мунтян в период до 23 июля потребовал от жителя Черновцов неправомерную выгоду в сумме 200 тыс. долларов для себя за передачу в долгосрочную аренду целостного имущественного комплекса. Обыск у Мунтяна проводился 16 октября.

Ранее суд арестовал имущество друга Кличко экс-нардепа Микитася подозреваемого в присвоении 82 млн госсредств при обмене квартир для военных Национальной гвардии. Напомним, в октябре суд повторно арестовал активы и недвижимость Порошенко.

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