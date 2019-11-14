Долар і євро впали в київських обмінниках

У четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 13 листопада на 6,09 коп. до 24,5223 UAH\/USD, курс купівлі знизився на 8,60 коп. до 24,2152 UAH\/USD. Про це повідомляє BIN.ua. Середній курс купівлі євро знизився на 13,45 коп. до 26,5629 UAH\/EUR, курс продажу знизився на 9,21 коп. до 27,0413 UAH\/EUR. Курси готівкової іноземної валюти: Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 24,2152 24,5223 26,5629 27,0413 3,47 3,91 Максимальний 24,3300 25,0000 26,7500 27,6000 3,76 5,00 Мінімальний 24,0000 24,4000 26,0000 26,8500 2,50 3,75 Як повідомляли Українські Новини, долар і євро знову обвалилися: офіційний курс валют на 14 листопада, а експерти розповіли, хто "робить погоду" на валютному ринку. Також у жовтні збільшилася грошова база майже на мільярд гривень. А гривня побила світовий рекорд. Крім того, американський фінансовий холдинг JP Morgan поліпшив прогноз курсу гривні з 25,5 UAH\/USD до 25 UAH\/USD на кінець 2019 року.