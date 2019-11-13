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13 листопада 2019, середа, 15:07 23
Верховна Рада і партії 2019-11-13T17:00:03+02:00
Українські Новини
Прокуратура підозрює Ляшка в насильстві щодо Геруса

Прокуратура підозрює Ляшка в насильстві щодо Геруса

Олег Ляшко, Андрій Герус, Бійка, прокуратура Київської області
Бійка Геруса і Ляшка. Скріншот: Ukranews.com/YouTube
Бійка Геруса і Ляшка. Скріншот: Ukranews.com/YouTube

Прокуратура Київської області підготувала повідомлення про підозру колишньому голові фракції Радикальної партії, екс-депутату Верховної Ради Олегу Ляшку в насильницьких діях щодо голови комітету Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрію Герусу в міжнародному аеропорту "Бориспіль".

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба прокуратури.

18 листопада Ляшка викликають у Бориспільську прокуратуру для вручення підозри і допиту. Ляшку інкримінується ст. 346 (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) Кримінального кодексу.

6 листопада Ляшко влаштував бійку з Герусом у міжнародному аеропорту "Бориспіль". Ляшко стверджував, що Герус зниженням цін на газ зробив вигоду тільки олігархам і Росії. Герус назвав бійку "шоу-провокацією", а Ляшка - захисником бізнесу олігарха Ріната Ахметова.

Як повідомляли Українські Новини, поліція відкрила справу за фактом бійки Ляшка з головою комітету Ради з енергетики Герусом в аеропорту "Бориспіль". Тим часом Герус думає про охорону після нападу Ляшка.

Ляшко заявив, що побити Геруса захоче кожен, коли отримає нові платіжки за комуналку.

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