Прокуратура підозрює Ляшка в насильстві щодо Геруса

Прокуратура Київської області підготувала повідомлення про підозру колишньому голові фракції Радикальної партії, екс-депутату Верховної Ради Олегу Ляшку в насильницьких діях щодо голови комітету Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрію Герусу в міжнародному аеропорту "Бориспіль".

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба прокуратури.

18 листопада Ляшка викликають у Бориспільську прокуратуру для вручення підозри і допиту. Ляшку інкримінується ст. 346 (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) Кримінального кодексу.

6 листопада Ляшко влаштував бійку з Герусом у міжнародному аеропорту "Бориспіль". Ляшко стверджував, що Герус зниженням цін на газ зробив вигоду тільки олігархам і Росії. Герус назвав бійку "шоу-провокацією", а Ляшка - захисником бізнесу олігарха Ріната Ахметова.

Як повідомляли Українські Новини, поліція відкрила справу за фактом бійки Ляшка з головою комітету Ради з енергетики Герусом в аеропорту "Бориспіль". Тим часом Герус думає про охорону після нападу Ляшка.

Ляшко заявив, що побити Геруса захоче кожен, коли отримає нові платіжки за комуналку.