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13 листопада 2019, середа, 14:43 36
Президент 2019-11-13T16:30:03+02:00
Українські Новини
Офіс Президента усунув Кондзелю

Офіс Президента усунув Кондзелю

НАБУ, відсторонення від посади, Офіс Президента України, Світлана Кондзеля
Світлана Кондзеля. Фото: rada.gоv.іа
Світлана Кондзеля. Фото: rada.gоv.іа

Офіс Президента усунув Світлану Кондзелю, яку затримало НАБУ, від посади директора департаменту забезпечення доступу до публічної інформації.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в Офісі.

"Її усунули", - сказав співрозмовник агентства.

За словами джерела, Кондзелю усунули у зв'язку з тим, що вона підозрюється в шахрайському заволодінні 150 тис. доларів, і розслідуванням НАБУ. Поки рішення про її звільнення не приймалося.

Як повідомляли Українські Новини, Мендель заявила, що затримання Кондзели стало для Офісу Президента несподіванкою. НАБУ разом з Кондзелею затримало двох цивільних осіб, підозрюваних у причетності до шахрайського заволодіння 150 тис. доларів.

Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП) повідомила, що крім директора департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу Президента Світлани Кондзели НАБУ затримало її спільників. Повідомляється, що вони вимагали 300 тисяч доларів за сприяння у працевлаштуванні в Національну акціонерну компанію "Нафтогаз" на керівну посаду.

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