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13 ноября 2019, среда, 11:58 152
Судебная власть 2019-11-13T12:02:25+02:00
Українські Новини
С директором департамента Офиса Президента Кондзелей задержали еще 2 людей, - НАБУ

С директором департамента Офиса Президента Кондзелей задержали еще 2 людей, - НАБУ

Задержание, НАБУ, Офис президента, Светлана Кондзеля

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) вместе с директором департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса Президента Светланой Кондзелей задержало двух гражданских лиц, подозреваемых в причастности к мошенническому завладению 150 тыс. долларов.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в бюро.

"Кроме Кондзели задержали еще двух гражданских", - сказал он.

Фамилий собеседник агентства не назвал, но отметил, что в числе задержанных экс-замминистра культуры.

Все они находятся в изоляторе временного содержания. О подозрении им пока не сообщалось.

Как сообщали Українськi Новини, по информации СМИ, еще одной задержанной Антикоррупционным бюро по подозрению в мошенничестве оказалась экс-замминистра культуры Виктория Лесничая.

Офис президента Украины официально подтвердил информацию в СМИ о задержании сотрудниками НАБУ директора департамента общественной информации Офиса Президента Светланы Кондзели. Так, в Офисе Президента отметили, что для главы государства нет "своих" и "чужих".

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