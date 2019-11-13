С директором департамента Офиса Президента Кондзелей задержали еще 2 людей, - НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) вместе с директором департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса Президента Светланой Кондзелей задержало двух гражданских лиц, подозреваемых в причастности к мошенническому завладению 150 тыс. долларов. Об этом Українським Новинам сообщил источник в бюро. "Кроме Кондзели задержали еще двух гражданских", - сказал он. Фамилий собеседник агентства не назвал, но отметил, что в числе задержанных экс-замминистра культуры. Все они находятся в изоляторе временного содержания. О подозрении им пока не сообщалось. Как сообщали Українськi Новини, по информации СМИ, еще одной задержанной Антикоррупционным бюро по подозрению в мошенничестве оказалась экс-замминистра культуры Виктория Лесничая. Офис президента Украины официально подтвердил информацию в СМИ о задержании сотрудниками НАБУ директора департамента общественной информации Офиса Президента Светланы Кондзели. Так, в Офисе Президента отметили, что для главы государства нет "своих" и "чужих".