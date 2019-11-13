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13 листопада 2019, середа, 12:49 133
Економіка 2019-11-13T12:52:18+02:00
Українські Новини
Депутати "Батьківщини" заблокували трибуну Ради через земельний закон

Депутати "Батьківщини" заблокували трибуну Ради через земельний закон

Мораторій на продаж землі, Ринок землі, Блокування трибуни

Депутати від фракції "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" у Верховній Раді заблокували президію парламенту.

Про це повідомляє кореспондент Українських Новин.

"Юлія Володимирівна, я б хотів до вас звернутися, щоб депутати від "Батьківщини" звільнили президію", - сказав голова парламенту Дмитро Разумков.

При цьому раніше було оголошено перерву на 30 хвилин на прохання фракції "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" і депутатської групи "За майбутнє" і Разумков попросив голів і співголів фракцій зібратися для наради.

Нарада тривало близько півтори години, після чого представники "Батьківщини" заблокували представників фракції "Слуга народу", які групою з 10-15 осіб стояли біля виходу з президії.

 

Як повідомляли Як повідомляли Українські Новини, Рада на пленарному засіданні в середу розгляне законопроект №2178 про запуск ринку землі в першому читанні.

Верховна Рада планувала розглянути низку законопроектів щодо земельної реформи та скасування мораторію на продаж землі 12 листопада, у той час як Володимир Зеленський пообіцяв референдум щодо ринку землі., однак перенесла розгляд законопроекту №2178 про запуск ринку землі в 1-му читанні з 12 листопада на 13 листопада.

А тим часом протестуючі принесли під Раду труну з тушею свині.

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