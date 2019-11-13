Депутати "Батьківщини" заблокували трибуну Ради через земельний закон

Депутати від фракції "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" у Верховній Раді заблокували президію парламенту.

Про це повідомляє кореспондент Українських Новин.

"Юлія Володимирівна, я б хотів до вас звернутися, щоб депутати від "Батьківщини" звільнили президію", - сказав голова парламенту Дмитро Разумков.

При цьому раніше було оголошено перерву на 30 хвилин на прохання фракції "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" і депутатської групи "За майбутнє" і Разумков попросив голів і співголів фракцій зібратися для наради.

Нарада тривало близько півтори години, після чого представники "Батьківщини" заблокували представників фракції "Слуга народу", які групою з 10-15 осіб стояли біля виходу з президії.

Як повідомляли Як повідомляли Українські Новини, Рада на пленарному засіданні в середу розгляне законопроект №2178 про запуск ринку землі в першому читанні.

Верховна Рада планувала розглянути низку законопроектів щодо земельної реформи та скасування мораторію на продаж землі 12 листопада, у той час як Володимир Зеленський пообіцяв референдум щодо ринку землі., однак перенесла розгляд законопроекту №2178 про запуск ринку землі в 1-му читанні з 12 листопада на 13 листопада.

А тим часом протестуючі принесли під Раду труну з тушею свині.