Протестующие принесли под Раду гроб с трупом свиньи

800 человек протестуют у здания Верховной Рады против запуска рынка земли, который сегодня должны рассмотреть в первом чтении депутаты.

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места событий.

Протестующие находятся на площади Конституции перед парламентом, движение не перекрыто.

Участники акции держат флаги партий "Всеукраинское объединение "Свобода", "Национальный корпус" и общественного объединения "Всеукраинский аграрный совет".

Правоохранители обеспечивают порядок, правонарушений не зафиксировано.

Перед началом заседания Рады активисты разместили на площади перед зданием парламента гроб с трупом свиньи.

Как сообщали Українські Новини, также сегодня более 3 тысяч пайщиков требуют от Верховной Рады отменить мораторий на продажу земли.

Тем временем в Минэкономразвития считают, что при снятии моратория на продажу земли в Украине один ее гектар будет продаваться на уровне $2200.

Ранее Кабмин предлагал Раде снять мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020 года. В свою очередь президент Владимир Зеленский обещал референдум по рынку земли.