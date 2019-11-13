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13 ноября 2019, среда, 11:13 691
Общество 2019-11-13T11:19:10+02:00
Українські Новини
Протестующие принесли под Раду гроб с трупом свиньи

Протестующие принесли под Раду гроб с трупом свиньи

Рынок земли, Мораторий на продажу земли, Акция протеста, Рада, Свинья

800 человек протестуют у здания Верховной Рады против запуска рынка земли, который сегодня должны рассмотреть в первом чтении депутаты. 

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места событий.

Протестующие находятся на площади Конституции перед парламентом, движение не перекрыто.

Участники акции держат флаги партий "Всеукраинское объединение "Свобода", "Национальный корпус" и общественного объединения "Всеукраинский аграрный совет".

Правоохранители обеспечивают порядок, правонарушений не зафиксировано.

Перед началом заседания Рады активисты разместили на площади перед зданием парламента гроб с трупом свиньи.

Как сообщали Українські Новини, также сегодня более 3 тысяч пайщиков требуют от Верховной Рады отменить мораторий на продажу земли.

Тем временем в Минэкономразвития считают, что при снятии моратория на продажу земли в Украине один ее гектар будет продаваться на уровне $2200.

Ранее Кабмин предлагал Раде снять мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020 года. В свою очередь президент Владимир Зеленский обещал референдум по рынку земли

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