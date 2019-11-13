Протестующие принесли под Раду гроб с трупом свиньи

800 человек протестуют у здания Верховной Рады против запуска рынка земли, который сегодня должны рассмотреть в первом чтении депутаты. Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места событий. Протестующие находятся на площади Конституции перед парламентом, движение не перекрыто. Участники акции держат флаги партий "Всеукраинское объединение "Свобода", "Национальный корпус" и общественного объединения "Всеукраинский аграрный совет". Правоохранители обеспечивают порядок, правонарушений не зафиксировано. Перед началом заседания Рады активисты разместили на площади перед зданием парламента гроб с трупом свиньи. Как сообщали Українські Новини, также сегодня более 3 тысяч пайщиков требуют от Верховной Рады отменить мораторий на продажу земли. Тем временем в Минэкономразвития считают, что при снятии моратория на продажу земли в Украине один ее гектар будет продаваться на уровне $2200. Ранее Кабмин предлагал Раде снять мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020 года. В свою очередь президент Владимир Зеленский обещал референдум по рынку земли.