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11 ноября 2019, понедельник, 13:11 790
Президент 2019-11-11T13:12:09+02:00
Українські Новини
Зеленский пообещал референдум по рынку земли

Зеленский пообещал референдум по рынку земли

Рынок земли, Референдум, Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский опубликовал в понедельник, 11 ноября, опубликовал видео, в котором рассказал, почему земля не принадлежит гражданам Украины.Видео опубликовано на странице Офиса Президента в Facebook.

По словам президента, статья в Коституции, согласно которой земля является объектом владения украинского народа, является обманом. 

"Почему это обман? Украинцы, на самом деле, не являются полноценными владельцами своей земли, поскольку государство не предоставило им такой возможности", - говорит президент.

Он отметил, что украинцы не могут покупать и продавать землю, также как и граждане Северной Кореи, Таджикистана, Венесуэлы, Кубы и Конго. 

Также президент рассказал о разных моделях рынка земли.

Зеленский подчеркнул, что право продавать и покупать землю будут иметь исключительно граждане Украины и украинские компании, созданные украинцами.

Право покупать украинскую землю иностранцы получат только после всеукраинского референдума. Соответствующий пункт внесут в закон, обещает президент.

По его словам, вскоре парламент разработает и примет закон о референдумах.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин предлагает Раде снять мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020 года. При этом иностранцам не будут продавать земли Украины 5 лет.

Тем временем 81% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", против продажи земель сельскохозяйственного назначения иностранцам.

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