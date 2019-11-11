Завтра Рада будет голосовать за законы о рынке земли

Во вторник, 12 ноября, Верховная Рада рассмотрит ряд законопроектов по земельной реформе и отмене моратория на продажу земли, в то время как Зеленский пообещал референдум по рынку земли

Об этом свидетельствует расписание заседаний Верховной Рады на 12-15 ноября, передают Українські Новини.

Согласно ему, в первом чтении планируется рассмотрение проекта Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения, проекта Закона о внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений, проекта Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них (аренды, суперфиция, эмфитевзиса) через электронные аукционы.

Во втором чтении планируется рассмотрение проекта Закона о внесении изменений в статью 4 Закона Украины "Об использовании земель обороны" по повышению эффективности использования выделенных земельных участков.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский хочет уменьшить допустимое количество земли на человека. Тем временем иностранцам не будут продавать земли Украины 5 лет.