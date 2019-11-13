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13 ноября 2019, среда, 08:44 1121
Верховная Рада и партии 2019-11-13T08:47:12+02:00
Українські Новини
Рада в среду рассмотрит запуск рынка земли в 1-м чтении

Рада в среду рассмотрит запуск рынка земли в 1-м чтении

Верховная Рада, Рынок земли
Верховная Рада @verkhovna_rada
Верховная Рада @verkhovna_rada

В то время, как более 3 тысяч пайщиков требуют от Верховной Рады отменить мораторий на продажу земли, Верховная Рада на пленарном заседании в среду рассмотрит законопроект №2178 о запуске рынка земли в первом чтении.

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, передают Українськi Новини.

Соответствующий законопроект и 10 альтернативных ему указаны первыми в повестке дня.

Далее парламент рассмотрит в 1-м чтении законопроекты №2194 о разрешении иностранцам и иностранным юрлицам приобретать свободные от застройки земучастки несельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов и №2195 о продаже и аренде земучастков через электронные аукционы, во 2-м чтении Рада рассмотрит законопроект №0855 об использовании земель обороны для размещения средств связи, навигации и наблюдения.

Как сообщали Українські Новини, фракция "Слуга народа" в Верховной Раде обсудит отставку депутата от фракции Богдана Яременко с должности председателя комитета по международной политике и межпарламентскому сотрудничеству и запуск рынка земли в понедельник.

Верховная Рада планировала рассмотреть ряд законопроектов по земельной реформе и отмене моратория на продажу земли 12 ноября, в то время как Владимир Зеленский пообещал референдум по рынку земли., однако перенесла рассмотрение законопроекта №2178 о запуске рынка земли в 1-м чтении с 12 ноября на 13 ноября.

 

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