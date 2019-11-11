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11 ноября 2019, понедельник, 19:21 9
Верховная Рада и партии 2019-11-11T19:27:02+02:00
Українські Новини
Рада перенесла рассмотрение законопроекта о запуске рынка земли

Рада перенесла рассмотрение законопроекта о запуске рынка земли

Рынок земли, Мораторий на продажу земли, Депутаты, Рада, законопроект 2178
Верховная Рада Скриншот телеканала
Верховная Рада Скриншот телеканала "Рада"

Верховная Рада перенесла рассмотрение законопроекта №2178 о запуске рынка земли в 1-м чтении с 12 ноября на 13 ноября.

Об этом говорится в повестке дня заседаний парламента, передают Українські Новини.

В повестке дня заседания на 12 ноября законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" отсутствует, однако ранее он значился в этот день.

В проекте повестки дня на неделю документ значится среди законопроектов, которые будут рассматриваться в среду.

Как сообщали Українські Новини, фракция "Слуга народа" в Верховной Раде обсудит отставку депутата от фракции Богдана Яременко с должности председателя комитета по международной политике и межпарламентскому сотрудничеству и запуск рынка земли в понедельник.

Верховная Рада планировала рассмотреть ряд законопроектов по земельной реформе и отмене моратория на продажу земли 12 ноября, в то время как Владимир Зеленский пообещал референдум по рынку земли.

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