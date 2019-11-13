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13 листопада 2019, середа, 10:54 15
Фінанси 2019-11-13T11:30:02+02:00
Українські Новини
Долар і євро впали в обмінниках

Долар і євро впали в обмінниках

Валюта, Курс валют, курс долара, курс євро

У середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 12 листопада на 5,72 коп. до 24,6088 UAH/USD, курс купівлі знизився на 5,78 коп. до 24,3122 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 7,32 коп. до 26,7159 UAH/EUR, курс продажу знизився на 10,18 коп. до 27,1684 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 24,3122 24,6088 26,7159 27,1684 3,44 3,94
Максимальний 24,4500 25,0000 26,9500 27,6000 3,77 5,00
Мінімальний 24,0000 24,4800 26,0000 26,9500 2,50 3,80

Як повідомляли Українські Новини, НБУ збільшив покупку валюти на міжбанку в 2,4 рази.

Крім того, американський фінансовий холдинг JP Morgan поліпшив прогноз курсу гривні з 25,5 UAH/USD до 25 UAH/USD на кінець 2019 року.

Тим часом гривня побила світовий рекорд: експерти розповіли, чого чекати від курсу валют.

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