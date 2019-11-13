На Лівобережній Україні погіршиться погода: очікують штормовий вітер і туман

Синоптики попередили про погіршення погодних умов на Лівобережжі країни. Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"За прогнозами "Укргідрометцентру", 13 листопада в західних областях пориви вітру 15-20 м/с; вночі та вранці на Лівобережжі країни туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 13 листопада, по всій території України очікується мінлива хмарність, без опадів. Максимальна температура повітря вдень +18 градусів.

У Києві в цей день опадів не передбачається, температура повітря вдень 12-14 градусів з позначкою "плюс".

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