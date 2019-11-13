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13 листопада 2019, середа, 09:23 9
Суспільство 2019-11-13T10:45:02+02:00
Українські Новини
На Лівобережній Україні погіршиться погода: очікують штормовий вітер і туман

На Лівобережній Україні погіршиться погода: очікують штормовий вітер і туман

Погода, Туман, погіршення погоди

Синоптики попередили про погіршення погодних умов на Лівобережжі країни. Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"За прогнозами "Укргідрометцентру", 13 листопада в західних областях пориви вітру 15-20 м/с; вночі та вранці на Лівобережжі країни туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 13 листопада, по всій території України очікується мінлива хмарність, без опадів. Максимальна температура повітря вдень +18 градусів.

У Києві в цей день опадів не передбачається, температура повітря вдень 12-14 градусів з позначкою "плюс".

Тим часом, крижаний циклон прожене аномальне тепло: синоптик розповіла, коли прийде зима.

Україну накриє густий туман з сильними дощами. Тим часом вчені та екологи б'ють на сполох через надзвичайну ситуацію з кліматом на Землі. Тим часом, синоптики дали прогноз до кінця тижня.

А згідно з прогнозом Гідрометцентру, третє "бабине літо" у розпалі: у середу в Україні буде від +1 вночі до +19 днем.

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