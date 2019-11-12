підписатися на розсилку
24.35 24.65
26.8 27.3
˟
12 листопада 2019, вівторок, 13:08 25
Силові структури 2019-11-12T16:00:03+02:00
Українські Новини
НАБУ просить суд заарештувати Писарука із заставою в 30 млн гривень

НАБУ просить суд заарештувати Писарука із заставою в 30 млн гривень

НАБУ, Арешт, застава, Олександр Писарук
Олександр Писарук. Фото: bank.gov.ua
Олександр Писарук. Фото: bank.gov.ua

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) просить Антикорупційний суд взяти під варту голову правління "Райффайзен Банку Аваль" Олександра Писарука і заставу в 30 млн гривень.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Клопотання вже готове. Арешт і застава", - сказав він.

За його словами, клопотання незабаром буде подано в суд. Водночас, як альтернативний запобіжний захід НАБУ просить заставу 30 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою затримали 7 осіб за підозрою в заволодінні 1,2 млрд гривень стабілізаційного кредиту Національного банку. НАБУ також затримала і відпустила голову правління "Райффайзен Банку Аваль" Писарука.

В понеділок Національне антикорупційне бюро (НАБУ) затримало голову правління "Райфайзен банк Аваль" Олександра Писарука.

Пізніше стало відомо, що Писаруку вручили підозру і відпустили додому.

Тим часом все керівництво НБУ - на робочих місцях, а Смолій перервав закордонне відрядження і повертається в Україну.

Більше новин про: НАБУ Арешт застава Олександр Писарук

Архів
Новини
Вся держсільгосп земля повинна бути розділена між тими, хто раніше не отримав земельні паї, – Льовочкін 16:38
Гривня різко зміцнилася на міжбанку 16:28
Стала відома дата приїзду місії МВФ в Україну 16:20
Майже 40% українців хотіли б відкрити власну справу 16:17
АМКУ встановив ознаки монопольного становища у МХП 16:05
більше новин
Хто такий Євген Кодіс: чим відомий новий глава Одеської митниці, - ЗМІ 09:45
"Нафтогаз" збільшив ціну на газ для населення на умовах ПСО на 14,6% на листопад 17:52
Газ, овочі і долар подорожчають: як зміняться ціни до кінця року 09:45
Через імпорт електроенергії з Росії обмежили потужність ХАЕС, – Кошарна 16:03
ДАБІ видала сертифікати про введення в експлуатацію 2-ї та 3-ї черг німецької компанії Leoni в Коломиї 17:43
більше новин
"Нафтогаз" збільшив ціну на газ для населення на умовах ПСО на 14,6% на листопад 17:52
Хто такий Євген Кодіс: чим відомий новий глава Одеської митниці, - ЗМІ 09:45
Адвокат підозрюваного в справі Вороненкова першим відкрив вогонь і був убитий з рушниці 14:31 Доповнено
Медіапрофспілка закликала готувати всеукраїнський страйк журналістів через бажання влади ввести стандарти новин 10:59
В Україні розпочався набір людей на експедицію в Антарктиду: потрібні кухарі, біологи та лікарі 20:21
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok