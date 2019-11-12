НАБУ просить суд заарештувати Писарука із заставою в 30 млн гривень

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) просить Антикорупційний суд взяти під варту голову правління "Райффайзен Банку Аваль" Олександра Писарука і заставу в 30 млн гривень.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.



"Клопотання вже готове. Арешт і застава", - сказав він.



За його словами, клопотання незабаром буде подано в суд. Водночас, як альтернативний запобіжний захід НАБУ просить заставу 30 млн гривень.



Як повідомляли Українські Новини, НАБУ спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою затримали 7 осіб за підозрою в заволодінні 1,2 млрд гривень стабілізаційного кредиту Національного банку. НАБУ також затримала і відпустила голову правління "Райффайзен Банку Аваль" Писарука.



В понеділок Національне антикорупційне бюро (НАБУ) затримало голову правління "Райфайзен банк Аваль" Олександра Писарука.



Пізніше стало відомо, що Писаруку вручили підозру і відпустили додому.

Тим часом все керівництво НБУ - на робочих місцях, а Смолій перервав закордонне відрядження і повертається в Україну.