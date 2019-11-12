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12 листопада 2019, вівторок, 12:52 8
Суспільство 2019-11-12T12:53:37+02:00
Українські Новини
У Пенсійному фонді розповіли, в яких банках більшість пенсіонерів отримують виплати

У Пенсійному фонді розповіли, в яких банках більшість пенсіонерів отримують виплати

Приватбанк, Пенсії, Пенсіонери, Пенсійний фонд України
Фото: censor.net
Фото: censor.net

За кількістю пенсіонерів-одержувачів виплат через банківські установи 51% з них отримують виплати в Приватбанку.

Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду, передають Українські Новини.

Зазначається, кількість пенсіонерів, які отримують виплати через банківські установи, становить 7,4 млн осіб (65% пенсіонерів).

З них 37,7% пенсіонерів отримують виплати в Ощадбанку, 5,1% в "Райффайзен Банк Аваль", ще 6,2% отримують пенсійні виплати в інших банках.

Раніше Українські Новини розповіли, як оформити пенсію.

Також з 1 грудня 2019 Пенсійний фонд проведе автоматичний перерахунок мінімальних пенсій у зв'язку із збільшенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, до 1624 гривень.

Крім того, українці зможуть оформити пенсію "в один клік". Електронний сервіс "Е-пенсія" працює в тестовому режимі з 14 вересня.

Пенсійний фонд занижує виплати військовим спеціально. Стало відомо, як отримати компенсацію.

Тим часом Пенсійний фонд розпочав фінансування пенсій за листопад.

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