Как оформить пенсию: нюансы и пошаговая инструкция

Большинство политиков ежегодно поднимают вопрос выплаты пенсий в Украине и ее размера. Уже в 2022-2023 году Кабмином планируется введение накопительной пенсии, а пока пенсионеров массово проверяют.

Пенсия по возрасту в Украине

Единым возрастом для выхода на пенсию как для женщин, так и для мужчин установлено 60 лет.

Выйти на пенсию досрочно имеют право:

для женщин 1961 года и старше увеличение пенсионного возраста происходит постепенно, с 55 до 59.5 лет

лица с особым состоянием здоровья (больные гипофизарным нанизмом (лилипуты), диспропорциональные карлики):

мужчины - по достижении 45 лет при наличии не менее 20 лет страхового стажа,

женщины - по достижении 40 лет при наличии не менее 15 лет страхового стажа;

инвалиды по зрению I группы - слепые и инвалиды с детства I группы:

мужчины - по достижении 50 лет при наличии не менее 15 лет страхового стажа,

женщины - по достижении 40 лет при наличии не менее 10 лет страхового стажа;

женщины, родившие пять и более детей и воспитали их до шестилетнего возраста и матери инвалидов с детства, воспитавшие их до шестилетнего возраста:

матери - по достижении 50 лет при наличии не менее 15 лет страхового стажа,

родители - по достижении 55 лет и при наличии не менее 20 лет страхового стажа;

лица, которые были участниками ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС или являются потерпевшими от Чернобыльской катастрофы в соответствии с Законом Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы".

Отметим, что досрочно назначенные пенсии по возрасту не выплачивается в случае, если человек продолжает работать. В таком случае пенсию начнут выплачивать при достижении 60 лет.

За каждый полный год страхового стажа свыше 35 лет мужчинам и 30 лет женщинам пенсия увеличивается на 1% от их пенсии (но не более чем на 1% минимального размера пенсии по возрасту).

Если мужчина или женщина хотят продолжать работать после достижения пенсионного возраста, а пенсию получать с более позднего возраста, пенсия по возрасту назначается:

с учетом страхового стажа на день обращения за назначением пенсии;

с повышением размера пенсии по возрасту на такой процент:

на 0,5% за каждый полный месяц страхового стажа после достижения пенсионного возраста в случае отсрочки выхода на пенсию на срок до 60 месяцев; на 0,75% за каждый полный месяц страхового стажа после достижения пенсионного возраста в случае отсрочки выхода на пенсию на срок более 60 месяцев.

Как оформить пенсию

Если вы не работаете, необходимо обратиться в орган, назначающий пенсию, по месту жительства (регистрации). Кстати, не обязательно обращаться лично. Вы имеете право оформить пенсию через своего представителя, предоставив ему нотариальную доверенность.

Если вы еще работаете

За граждан, еще работают, заявление о назначении пенсии в управление ПФУ подает уполномоченное должностное лицо организации, где этот гражданин работает (обычно бухгалтерия и отдел кадров). Разумеется, по желанию, работник может подать заявление и лично по месту жительства.

Уполномоченное должностное лицо обязано:

не позднее месяца до дня достижения работником пенсионного возраста письменно уведомить его о возникновении права на пенсию по возрасту, в том числе на льготных условиях;

в 10-дневный срок со дня получения заявления о назначении пенсии оформить необходимые документы и направить их в орган, назначающий пенсию, по местонахождению организации или по месту жительства (регистрации) лица;

в случае необходимости оказать помощь по получению недостающих у лица документов для назначения пенсии.

Обязанность подготовки документов по назначению пенсии ложится на организацию, в которой работает будущий пенсионер. Если же пенсионер не работает, то такая обязанность ложится непосредственно на местное отделение Пенсионного фонда Украины.

Вместе с тем, обязанность предприятия, на котором работает будущий пенсионер, собирать предоставлены документы - прямо не определен. Поэтому обязанность собирать все необходимые бумаги ложится на вас.

Какие документы нужны для оформления пенсии

Для оформления пенсии по возрасту необходимо собрать следующие документы:

Справка налоговой администрации о присвоении идентификационного номера (ИНН);

Трудовая книжка или документы о стаже, причем за период работы с 01.01.2004 г. Отдел персонифицированного учета органа, который назначает пенсию, выдает справку из базы данных;

Справка о заработной плате за период страхового стажа до 01.07.2000 г. для исчисления пенсии может учитываться заработная плата за любые 60 календарных месяцев страхового стажа подряд до 1 июля 2000 года независимо от перерывов:

если пенсионер изъявил такое желание и справка о заработной плате подтверждена первичными документами в период до 1 января 2016 года;

если страховой стаж после 1 июля 2000 года составил менее 60 месяцев.

Законодательство также позволяет рассчитывать пенсию без учета 60 календарных месяцев до 01.07.2000 года, если такой вариант будет более выгодным для пенсионера.

Индивидуальные сведения о застрахованном лице за период страхового стажа с 01.07.2000 г., которые выдаются отделом персонифицированного учета по форме. Документы о предоставлении особого статуса лице, например, "чернобыльское" удостоверение;

Документы о месте проживания (регистрации) лица;

Цветная фотография 4х6 (2 шт.) - необходима для оформления пенсионного удостоверения;

Копия паспорта;

Заявление на выплату пенсии через банковские учреждения или почтовое отделение. Заявитель предоставляет справку об открытии счета в банке или отмечает, что желает получать пенсию на почте;

Заявление о назначении пенсии. Бланк предоставляется работниками Пенсионного фонда Украины и заполняется заявителем по паспорту непосредственно в момент подачи документов.

Документы для назначения пенсии могут подаваться как в оригиналах, так и в нотариально заверенных копиях (или заверенные администрацией предприятия, подающего документы заявителя на назначение пенсии, или органом, который назначает пенсию).

Документы о стаже, возрасте и заработной плате подаются только в оригиналах.

Если подтверждением страхового стажа является трудовая книжка, подается ее копия, заверенная администрацией предприятия по месту последней работы, или органом, который назначает пенсию.

Как сообщали Україньскі Новини, минимальная пенсия для тех, кому она будет оформляться в 2020 году, может вырасти со следующего года до 1638 грн, с 1 июля до 1712 грн, с 1 декабря – 1769 грн.

Тем временем размер средней пенсии повысился на 14 гривен – до 3019 гривен в месяц. За период с июля по сентябрь денежное обеспечение по возрасту увеличилось на 7 гривен – до 3016 гривен в месяц.

А до конца года должен заработать сервис назначения пенсий и получения справок с помощью мобильного.